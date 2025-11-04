Sidy Cissoko joue enfin et réalise de belles séquences face aux Lakers

Il n’avait disputé qu’une seule minute cette saison, déjà face aux Lakers. Ce lundi, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) a retrouvé le parquet avec Portland, bénéficiant de 13 minutes et 45 secondes de jeu sous les ordres de Tiago Splitter, le coach brésilien passé par le Paris Basketball.

Le Français a livré une prestation complète – 5 points à 2/2 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes et 2 interceptions – mais n’a pas pu empêcher la défaite des Blazers face à une équipe de Los Angeles pourtant privée de ses stars.

Sidy Cissoko, enfin une vraie opportunité

Longtemps cantonné au bout du banc depuis son arrivée en NBA en 2023, Sidy Cissoko espère pouvoir s’imposer dans la rotation des Blazers pour sa troisième saison NBA. Face à un effectif des Lakers très diminué (sans LeBron James, Luka Doncic ni Austin Reaves), Tiago Splitter a choisi de donner du temps de jeu à ses jeunes. Et le petit frère de Boukhary Cissoko (1,98 m, 25 ans) a saisi sa chance. Actif en défense, impliqué dans la circulation de balle, il a aussi inscrit ses premiers points de la saison dans le jeu.

Le média Point Made Basketball s’est réjoui de sa prestation :

« Je suis toujours enthousiaste de voir Sidy Cissoko obtenir des minutes dans la rotation. Il a clairement une place dans cette ligue. Regardez comme il paraît à l’aise balle en main, en initiant l’attaque et en servant Sharpe d’une passe en l’air. »

À seulement 21 ans, l’arrière de 1,98 m (pour une envergure de 2,08 m) continue d’essayer de se faire une place dans la rotation des Blazers, même si le chemin reste long, notamment à cause de son inconstance sur le tir extérieur. Son compatriote Rayan Rupert, lui, n’est pas entré en jeu.

Come on, man Sidy Cissoko is an NBA PLAYER and he’s worthy of a rotational spot Look at how comfortable he looks handling the ball here, initiating the offense by collapsing the defense with his rim pressure, before dropping a dime (mid-air btw) into the lap of a cutting Sharpe https://t.co/qDy3wSAKBK pic.twitter.com/dPmONIaxGT — Point Made Basketball (@pointmadebball) November 4, 2025

Les Lakers font la différence sans leurs stars

Malgré une première mi-temps sérieuse (53-52 à la pause), Portland a craqué dans le troisième quart-temps. L’ancien Blazer Deandre Ayton (29 points, 10 rebonds) et Rui Hachimura (28 points) ont été les moteurs d’une équipe des Lakers qui a trouvé son rythme après la pause. Nick Smith Jr. (25 points) a également signé son meilleur match de la saison, avec deux paniers primordiaux en fin de rencontre.

En face, Deni Avdija (33 points) et Shaedon Sharpe (23 points) ont tenté de maintenir Portland à flot, mais la défense des Blazers a fini par s’effondrer. L’équipe de Tiago Splitter enregistre ainsi une nouvelle défaite (105-117), marquée malgré tout par la belle apparition de Sidy Cissoko.