Un onglet dédié sur BeBasket pour suivre les Frenchies partout dans le monde

BeBasket n’est pas seulement le média des championnats de France : il suit aussi depuis toujours les Frenchies aux quatre coins du monde. Depuis un an, un onglet dédié, accessible depuis le menu principal du site, permet de retrouver les principales statistiques des joueurs et joueuses tricolores évoluant à l’étranger, mises à jour chaque jour de compétition.

Un suivi quotidien des Français à l’étranger

Dans cet espace, les internautes peuvent consulter les performances des Français et Françaises des deux derniers jours dans les plus grands championnats du monde : la NBA, la WNBA, l’EuroLeague (masculine et féminine), l’EuroCup (masculine et féminine), la BCL, la FIBA Europe Cup, mais aussi les ligues nationales les plus relevées comme la Liga Endesa (masculine et féminine), la Serie A (masculine et féminine), la BBL (Allemagne), la BSL (Turquie), l’ESAKE (Grèce), la Ligue adriatique, la LKL (Lituanie), la NBL (Australie/Nouvelle-Zélande) ou encore la Pologne.

Un outil unique pour suivre les performances tricolores

Avec cette rubrique, BeBasket renforce son engagement à mettre en lumière les parcours des talents français, où qu’ils jouent. De nouvelles ligues devraient d’ailleurs être ajoutées prochainement pour rendre le dispositif encore plus complet et exhaustif.

👉 Pour découvrir les performances du jour :

🔗 https://www.bebasket.fr/matchs-du-jour-francais-etranger/direct

Soutenir le développement de BeBasket

