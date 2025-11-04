Recherche
À l’étranger

Un onglet dédié sur BeBasket pour suivre les Frenchies partout dans le monde

Depuis un an, BeBasket propose un onglet Frenchies répertoriant les performances des joueurs et joueuses français(es) évoluant à l’étranger, de la NBA à la Turquie, en passant par la Lituanie et l’Australie.
|
00h00
Résumé
Écouter
Vous pouvez chaque matin avoir le résumé des performances des Français en NBA réalisées durant la nuit, heure française

Crédit photo : BeBasket

BeBasket n’est pas seulement le média des championnats de France : il suit aussi depuis toujours les Frenchies aux quatre coins du monde. Depuis un an, un onglet dédié, accessible depuis le menu principal du site, permet de retrouver les principales statistiques des joueurs et joueuses tricolores évoluant à l’étranger, mises à jour chaque jour de compétition.

Un suivi quotidien des Français à l’étranger

Dans cet espace, les internautes peuvent consulter les performances des Français et Françaises des deux derniers jours dans les plus grands championnats du monde : la NBA, la WNBA, l’EuroLeague (masculine et féminine), l’EuroCup (masculine et féminine), la BCL, la FIBA Europe Cup, mais aussi les ligues nationales les plus relevées comme la Liga Endesa (masculine et féminine), la Serie A (masculine et féminine), la BBL (Allemagne), la BSL (Turquie), l’ESAKE (Grèce), la Ligue adriatique, la LKL (Lituanie), la NBL (Australie/Nouvelle-Zélande) ou encore la Pologne.

Un outil unique pour suivre les performances tricolores

Avec cette rubrique, BeBasket renforce son engagement à mettre en lumière les parcours des talents français, où qu’ils jouent. De nouvelles ligues devraient d’ailleurs être ajoutées prochainement pour rendre le dispositif encore plus complet et exhaustif.

👉 Pour découvrir les performances du jour :
🔗 https://www.bebasket.fr/matchs-du-jour-francais-etranger/direct

Soutenir le développement de BeBasket

Pour nous aider à poursuivre ces développements, tout en bénéficiant d’un service sans publicité, d’autres avantages exclusifs et d’un échange direct avec nos collaborateurs, n’hésitez pas à rejoindre nos 221 abonnés actuels et à soutenir notre travail en vous abonnant 👇
🔗 https://www.bebasket.fr/abonnements

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

