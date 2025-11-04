Recherche
NCAA

Amaël L'Etang et Yohann Sissoko brillent dès la reprise de la NCAA

NCAA - Amaël L'Etang (Dayton) et Yohann Sissoko (Florida Atlantic) ont marqué les esprits pour la reprise de la saison NCAA 2025-2026. Les deux Français figurent parmi les meilleures performances tricolores de la première journée.
00h00
Amaël L’Etang et Yohann Sissoko brillent dès la reprise de la NCAA

Amael L’Etang est très attendu cette saison à Dayton (photo : Marco Garcia-Imagn Images)

Crédit photo : © Marco Garcia-Imagn Images

La saison NCAA 2025-2026 a repris ce lundi 3 novembre avec de nombreux tournois hors conférence, aux États-Unis comme à Paris pour un tournoi féminin. Parmi les 68 Français engagés en Division I masculine, Amaël L’Etang et Yohann Sissoko ont lancé leur saison sur les chapeaux de roue.

Amaël L’Etang solide au poste pour Dayton

Passé par le centre de formation de Cholet, le Toulousain Amael L’Etang (2,15 m, 20 ans) s’est montré dominateur dans la large victoire de Dayton contre le faible programme de Canisius (88-48). En 23 minutes, il a compilé 17 points, 6 rebonds et 1 passe, avec un très bon 6/10 au tir. L’intérieur a imposé sa taille et son impact dans la raquette, tout en montrant des progrès offensifs, notamment à mi-distance et derrière l’arc (1/3 à 3-points).

Sa présence défensive, déjà remarquée lors de sa première saison, s’accompagne désormais d’un vrai rôle offensif dans le système des Flyers. L’Etang semble prêt à franchir un cap pour sa deuxième année en NCAA.

Yohann Sissoko décisif pour Florida Atlantic

À Boca Raton, Yohann Sissoko (1,94 m, 19 ans) a parfaitement réussi ses débuts universitaires. Le combo guard français a signé 15 points, 4 rebonds et 1 passe en 24 minutes lors de la victoire en prolongation des Florida Atlantic Owls contre Boston College (83-78).

Auteur d’un sans-faute à 3-points (3/3), Sissoko a impressionné par sa maturité et sa sérénité pour un freshman. Sa capacité à défendre plusieurs postes et à s’intégrer rapidement dans le collectif a séduit le staff de FAU, demi-finaliste du Final Four 2023.

Théo Pierre-Justin en pleine montée en puissance avec DePaul

Théo Pierre-Justin (2,04 m, 20 ans) poursuit lui aussi sa progression du côté de DePaul. L’ailier-fort français a livré l’un de ses matchs les plus complets dans la victoire face à Chicago State (92-62) : 12 points, 5 rebonds, un parfait 2/2 à 3-points, en seulement 14 minutes de jeu.

L’ancien joueur de l’Élan béarnais et Roanne a impressionné par son efficacité offensive et sa mobilité. Doté d’un tir fluide et d’un bon sens du déplacement sans ballon, il s’affirme comme une menace extérieure crédible dans le dispositif des Blue Demons. Sa capacité à alterner entre le jeu intérieur et extérieur en fait un profil rare et prometteur à ce niveau.

Yaphet Moundi, l’énergie et la constance à San José State

Yaphet Moundi (2,00 m, 24 ans) a lancé sa saison avec une prestation complète malgré la défaite des Spartans à Utah (75-84). En 23 minutes, l’intérieur français a signé un solide double-double : 12 points, 13 rebonds, 4/8 au tir et un parfait 4/4 aux lancers-francs.

Joueur d’énergie, le Parisien s’impose comme un véritable moteur dans la raquette. Sa mobilité, sa dureté et son activité des deux côtés du terrain font de lui une pièce essentielle du dispositif de San José State. Véritable rim runner, il apporte du rythme et une présence intérieure constante.

Noah Bolanga, la polyvalence athlétique à Utah Tech

Noah Bolanga (2,03 m, 22 ans) a livré un match plein pour Utah Tech dans la victoire contre Idaho (74-71). L’ailier français a joué 35 minutes pour 15 points, 6 rebonds et 2 passes. Doté d’un bon premier pas et d’une vraie capacité à attaquer le cercle, l’ancien joueur de Poitiers et Orléans a confirmé sa progression offensive. Encore perfectible dans l’adresse, Bolanga impressionne déjà par son volume et sa polyvalence sur les ailes.

Killyan Touré, une première réussie avec Iowa State

Pour son premier match NCAA, Killyan Touré (1,89 m, 19 ans) a été titularisé par Iowa State face à Fairleigh Dickinson et a répondu présent. En 28 minutes, l’ancien joueur de l’ASVEL a inscrit 9 points, pris 2 rebonds et délivré 2 passes, à 57 % de réussite au tir.

Touré a séduit par sa maîtrise, sa lecture du jeu et son intensité défensive. Capable de créer balle en main comme de s’adapter au rythme collectif, il montre déjà une maturité rare pour un freshman dans un programme du calibre des Cyclones.

D’autres Français en vue

Derrière eux, au moins deux autres Français se sont distingués pour cette première journée :

  • Roman Domon (Murray State) : 14 points et 10/10 aux lancers-francs.

  • Isaiah Sy (Oregon State) : 12 points et 3 passes, précieux dans le succès des Beavers face à North Dakota State.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
