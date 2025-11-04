Victor Wembanyama perd un coéquipier prolifique pour plusieurs semaines

Le sort s’acharne pour les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans). Déjà privés de De’Aaron Fox blessé aux adducteurs à l’intersaison, les Texans devront composer sans un autre extérieur pendant plusieurs semaines. Dylan Harper (1,95 m, 19 ans), le rookie des Spurs et deuxième choix de la draft NBA 2025, s’est blessé au mollet gauche lors du match contre les Phoenix Suns dimanche 2 novembre. Selon ESPN, le jeune meneur souffre d’une déchirure au mollet et sera indisponible pour plusieurs semaines.

San Antonio Spurs guard Dylan Harper has suffered a left calf strain and is expected to miss multiple weeks, sources tell ESPN. MRI on Monday revealed Harper avoided a significant absence. pic.twitter.com/yzOwfXRxUJ — Shams Charania (@ShamsCharania) November 3, 2025

Un coup dur pour des Spurs en pleine forme

Cette absence sonne comme un véritable coup dur pour San Antonio, qui réalise un début de saison canon avec 5 victoires pour 1 défaite dans le sillage de Victor Wembanyama. En sortie de banc, Dylan Harper n’était pas étranger à cette belle entame de saison régulière, affichant des moyennes de 14 points, 4 rebonds et 3,8 passes décisives par match.

PROFIL JOUEUR Dylan HARPER Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 195 cm Âge: 19 ans (02/03/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 14 #104 REB 4 #150 PD 3,8 #72

Il profitait régulièrement de l’attention portée par les défenses sur Victor Wembanyama, libérant ainsi des espaces pour son jeu rapide. Aperçu avec des béquilles après la rencontre contre Phoenix, Harper évite néanmoins le pire selon les premiers examens. Avant de se blesser, le rookie était pourtant parti pour signer un joli carton avec 12 points inscrits en seulement 11 minutes de jeu.

Dylan Harper 20-6-8-2, 8/11 FG, 0 TOV, +33 pic.twitter.com/bbj4W9z9t0 — Brett Usher (@UsherNBA) October 26, 2025

Les Spurs se retrouvent désormais privés d’un deuxième meneur, puisque De’Aaron Fox est également touché aux ischios et n’a toujours pas joué cette saison. Heureusement pour l’équipe texane, Fox est proche d’un retour et pourrait compenser l’absence de Harper. Un gaucher pourrait donc laisser place à un autre, en attendant que les deux joueurs puissent enfin cohabiter sur les parquets.

Cette nouvelle blessure s’inscrit dans un parcours déjà compliqué pour le joueur de 19 ans. L’an dernier en NCAA, alors qu’il brillait pour ses débuts au point de concurrencer Cooper Flagg, Harper avait déjà été écarté des parquets suite à une blessure et n’avait plus retrouvé le même niveau à son retour.