Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Les Bleus à la fête en EuroLeague : TLC incandescent à 3-points, premier double-double pour Francisco !

Les Bleus règnent sur les catégories statistiques en EuroLeague ! Nadir Hifi est le meilleur marqueur, Sylvain Francisco le meilleur passeur et Timothé Luwawu-Cabarrot le shooteur longue distance le plus prolifique !
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Bleus à la fête en EuroLeague : TLC incandescent à 3-points, premier double-double pour Francisco !

Quel match pour Sylvain Francisco !

Crédit photo : BC Zalgiris

La semaine dernière, on vous parlait de la folle série de Timothé Luwawu-Cabarrot. Et celle-ci paraissait terminée… Ce week-end, l’enfant des Sharks d’Antibes s’est raté à Murcie (10 points à 4/16). Et sa première mi-temps contre Dubaï semblait confirmer la fin de l’embellie (3 points seulement).

LIRE AUSSI

Sauf que TLC est retourné dans ses standards élevés, et a même fait mieux que ça lors d’une deuxième mi-temps de très haut niveau ! Pour sortir Vitoria, seule équipe fanny, de sa torpeur, l’international français a compilé 22 points au retour des vestiaires. De quoi permettre à Baskonia d’enfin décoller avec sa première victoire de la saison (92-85).

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
25
PTS
6
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
BAS
92 85
DUB

TLC en a profité pour battre un record en carrière EuroLeague : son nombre de tirs à 3-points marqués. 6/11, un superbe taux de réussite, et surtout un de plus que ses précédentes performances références dans le domaine (5, à trois reprises).

Un reflet de la confiance absolue qui habite Timothé Luwawu-Cabarrot, depuis ses deux échecs dans le money-time contre la Géorgie à l’EuroBasket, derrière la ligne majorée. Redevenu deuxième meilleur marqueur de l’EuroLeague (20,7 points), l’ancien ailier de l’ASVEL est surtout le shooteur lointain le plus prolifique de ce début de compétition. Il tourne ainsi à près de quatre shoots primés par match (3,9), avec une réussite affolante pour un tel volume (51,3%), loin devant ses premiers poursuivants, le spécialiste Andreas Obst et son compatriote Nadir Hifi (3,1).

Les shooteurs longue distance les plus prolifiques : TLC loin devant la concurrence

« Ce premier succès était très important pour nous, pour notre confiance », a-t-il réagi au micro d’EuroLeague TV. « Je suis extrêmement heureux. On peut se servir de ce match pour bâtir pour le reste de la saison. On a montré beaucoup d’alchimie collective, beaucoup de résilience. Démarrer à 0-6, c’est mentalement très dur mais on a montré qu’on pouvait faire de belles choses. Je suis très fier de l’équipe. »

À ses côtés, le rookie Clément Frisch a de nouveau obtenu des responsabilités (2 points et 5 rebonds en 15 minutes) et a surtout fêté la première victoire de sa carrière en EuroLeague.

Clément FRISCH
Clément FRISCH
2
PTS
5
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
BAS
92 85
DUB

Autre Français en vue, Sylvain Francisco s’est offert son premier double-double en carrière EuroLeague ! Parfois scotché à 9 passes décisives, le meneur des Bleus a délivré 10 offrandes à ses coéquipiers face à la Virtus Bologne, son record européen.

Surtout, il a signé un excellent match des deux côtés du terrain. Défensivement, il a mis son ex-coéquipier du Bayern Munich, Carsen Edwards, deuxième meilleur marqueur de l’EuroLeague, dans sa poche (9 points à 4/14). « Je le connais par cœur », a-t-il indiqué. Et offensivement, il a régné sur la soirée, avec 23 points à 7/11, 3 rebonds, 10 passes décisives, 1 interception et 1 seule balle perdue pour 35 d’évaluation en 25 minutes.

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
23
PTS
3
REB
10
PDE
Logo EuroLeague
ZAL
86 65
BOL

« Je ne sais pas quel a été le secret pour moi ce soir. J’ai laissé le jeu venir à moi, j’ai voulu nourrir mes coéquipiers, jouer avec plus de confiance et de concentration. Mes deux dernières sorties étaient un peu délicates, il fallait que je retrouve mes standards. Je suis un créateur et lors des derniers matchs, je ne créais pas assez comme je le devrais, je shootais trop. Il fallait que j’aille dans la peinture et que je trouve mes coéquipiers. C’est ce que j’ai fait. Après, je ne savais pas que j’avais 10 passes décisives ! C’est cool, merci aux gars (il sourit) ! Maintenant, il faut continuer pour le prochain match. » 

Outre Isaïa Cordinier, performant avec l’Efes à Paris (14 points et 4 rebonds), un autre Français a connu les joies de la gagne. Il s’agit de Neal Sako, plutôt rentable en seulement 9 minutes (4 points, 3 rebonds et… 5 fautes) face au champion d’Europe, le Fenerbahçe Istanbul.

Neal SAKO
Neal SAKO
4
PTS
3
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
VAL
94 79
FEN

Enfin, Jaylen Hoard et Théo Maledon se sont distingués dans des défaites. Toujours aussi efficace, l’intérieur du Maccabi Tel-Aviv a frôlé le double-double sur le parquet du Panathinaïkos Athènes (15 points à 7/9, 9 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation en 32 minutes.

Jaylen HOARD
Jaylen HOARD
15
PTS
9
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
PAN
99 85
MAC

De son côté, le meneur normand a tutoyé son record offensif avec le Real Madrid (16), auteur de 15 points à 4/7 et 4 passes décisives en seulement 19 minutes sur le parquet du Bayern Munich. Mais malgré une avance de 16 points à l’approche de la mi-temps, les Merengues se sont écroulés au retour des vestiaires, notamment face au match référence de l’ex-bressan Isiaha Mike (29 points à 9/16).

Théo MALEDON
Théo MALEDON
15
PTS
0
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
BAY
90 84
REA
Isiaha MIKE
Isiaha MIKE
29
PTS
7
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
BAY
90 84
REA
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Neal Sako
Neal Sako
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00La JA Vichy n’est plus invaincue à domicile en 2025, « la très grosse performance » de Champagne Basket
EuroLeague
00h00Les Bleus à la fête en EuroLeague : TLC incandescent à 3-points, premier double-double pour Francisco !
EuroLeague
00h00L’AS Monaco se sépare officiellement de Nick Calathes, embauché par le Partizan Belgrade
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
ELITE 2
00h00[Vidéo] Le contre ultra-clutch de Lionel Kouadio (Orléans) contre Poitiers
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
Coupe de France Masculine
00h00Victorieuse à Orchies, la SIG Strasbourg rejoint les cadors de Betclic ÉLITE en 1/8e de finale de la Coupe de France
Basketball Africa League (BAL)
00h00Vitalis Chikoko poursuit sa carrière dans le club qu’il a créé, au Zimbabwe
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
ELITE 2
00h00Orléans prend la tête, défaites du trio de tête Roanne-Pau-Vichy, Antibes et l’ASA se replacent
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama (31 points) guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
1 / 0