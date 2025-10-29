Les Bleus à la fête en EuroLeague : TLC incandescent à 3-points, premier double-double pour Francisco !

La semaine dernière, on vous parlait de la folle série de Timothé Luwawu-Cabarrot. Et celle-ci paraissait terminée… Ce week-end, l’enfant des Sharks d’Antibes s’est raté à Murcie (10 points à 4/16). Et sa première mi-temps contre Dubaï semblait confirmer la fin de l’embellie (3 points seulement).

Sauf que TLC est retourné dans ses standards élevés, et a même fait mieux que ça lors d’une deuxième mi-temps de très haut niveau ! Pour sortir Vitoria, seule équipe fanny, de sa torpeur, l’international français a compilé 22 points au retour des vestiaires. De quoi permettre à Baskonia d’enfin décoller avec sa première victoire de la saison (92-85).

TLC en a profité pour battre un record en carrière EuroLeague : son nombre de tirs à 3-points marqués. 6/11, un superbe taux de réussite, et surtout un de plus que ses précédentes performances références dans le domaine (5, à trois reprises).

Un reflet de la confiance absolue qui habite Timothé Luwawu-Cabarrot, depuis ses deux échecs dans le money-time contre la Géorgie à l’EuroBasket, derrière la ligne majorée. Redevenu deuxième meilleur marqueur de l’EuroLeague (20,7 points), l’ancien ailier de l’ASVEL est surtout le shooteur lointain le plus prolifique de ce début de compétition. Il tourne ainsi à près de quatre shoots primés par match (3,9), avec une réussite affolante pour un tel volume (51,3%), loin devant ses premiers poursuivants, le spécialiste Andreas Obst et son compatriote Nadir Hifi (3,1).

« Ce premier succès était très important pour nous, pour notre confiance », a-t-il réagi au micro d’EuroLeague TV. « Je suis extrêmement heureux. On peut se servir de ce match pour bâtir pour le reste de la saison. On a montré beaucoup d’alchimie collective, beaucoup de résilience. Démarrer à 0-6, c’est mentalement très dur mais on a montré qu’on pouvait faire de belles choses. Je suis très fier de l’équipe. »

À ses côtés, le rookie Clément Frisch a de nouveau obtenu des responsabilités (2 points et 5 rebonds en 15 minutes) et a surtout fêté la première victoire de sa carrière en EuroLeague.

Autre Français en vue, Sylvain Francisco s’est offert son premier double-double en carrière EuroLeague ! Parfois scotché à 9 passes décisives, le meneur des Bleus a délivré 10 offrandes à ses coéquipiers face à la Virtus Bologne, son record européen.

Sylvain Francisco delivered 🔟 assists, setting a new personal EuroLeague record. ✔️ pic.twitter.com/5iKsXPHkj3 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 28, 2025

Surtout, il a signé un excellent match des deux côtés du terrain. Défensivement, il a mis son ex-coéquipier du Bayern Munich, Carsen Edwards, deuxième meilleur marqueur de l’EuroLeague, dans sa poche (9 points à 4/14). « Je le connais par cœur », a-t-il indiqué. Et offensivement, il a régné sur la soirée, avec 23 points à 7/11, 3 rebonds, 10 passes décisives, 1 interception et 1 seule balle perdue pour 35 d’évaluation en 25 minutes.

« Je ne sais pas quel a été le secret pour moi ce soir. J’ai laissé le jeu venir à moi, j’ai voulu nourrir mes coéquipiers, jouer avec plus de confiance et de concentration. Mes deux dernières sorties étaient un peu délicates, il fallait que je retrouve mes standards. Je suis un créateur et lors des derniers matchs, je ne créais pas assez comme je le devrais, je shootais trop. Il fallait que j’aille dans la peinture et que je trouve mes coéquipiers. C’est ce que j’ai fait. Après, je ne savais pas que j’avais 10 passes décisives ! C’est cool, merci aux gars (il sourit) ! Maintenant, il faut continuer pour le prochain match. »

When Sylvain Francisco throws it up… Azuolas Tubelis makes it art. 🎨🔥 pic.twitter.com/ixncOzwXqn — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 29, 2025

Outre Isaïa Cordinier, performant avec l’Efes à Paris (14 points et 4 rebonds), un autre Français a connu les joies de la gagne. Il s’agit de Neal Sako, plutôt rentable en seulement 9 minutes (4 points, 3 rebonds et… 5 fautes) face au champion d’Europe, le Fenerbahçe Istanbul.

Enfin, Jaylen Hoard et Théo Maledon se sont distingués dans des défaites. Toujours aussi efficace, l’intérieur du Maccabi Tel-Aviv a frôlé le double-double sur le parquet du Panathinaïkos Athènes (15 points à 7/9, 9 rebonds et 2 passes décisives pour 20 d’évaluation en 32 minutes.

De son côté, le meneur normand a tutoyé son record offensif avec le Real Madrid (16), auteur de 15 points à 4/7 et 4 passes décisives en seulement 19 minutes sur le parquet du Bayern Munich. Mais malgré une avance de 16 points à l’approche de la mi-temps, les Merengues se sont écroulés au retour des vestiaires, notamment face au match référence de l’ex-bressan Isiaha Mike (29 points à 9/16).