À l’étranger

Brice Dessert s’éclate dans le championnat turc, en attendant de voir le jour en EuroLeague

Turquie - L’Anadolu Efes a écrasé Manisa (104-72) pour la 6e journée du championnat turc. Portés par une défense implacable et une attaque en feu, les Stambouliotes confirment leur statut de favori sur la scène nationale, championnat où ils alignent le jeune pivot français Brice Dessert, notamment aux côtés d'Isaïa Cordinier.
00h00
Résumé
Brice Dessert était titulaire pour l'Anadolu Efes lors de la large victoire contre Manisa en championnat turc

Crédit photo : Anadolu Efes Spor Kulübü

L’Anadolu Efes a dominé Manisa (104-72) ce lundi soir pour le compte de la 6e journée du championnat turc. Une victoire sans appel, portée par une défense étouffante et une attaque bien huilée, avec en prime des contributions notables des Français Brice Dessert (2,12 m, 22 ans) et Isaïa Cordinier (1,96 m, 28 ans). Le premier, qui entre encore très peu en jeu en EuroLeague, profite de la scène nationale turque pour s’intégrer dans le collectif stambouliote.

Un match maîtrisé de bout en bout

Dès l’entame de la rencontre, l’Anadolu Efes a imposé son rythme. Les joueurs d’Igor Kokoškov ont rapidement creusé l’écart (25-15 après le premier quart-temps) et n’ont jamais laissé Manisa revenir au score. La différence s’est même accentuée en deuxième et troisième période, avec des écarts de +20 et +30 points, scellant le sort du match bien avant la sirène finale.

PROFIL JOUEUR
Brice DESSERT
Poste(s): Pivot
Taille: 212 cm
Âge: 22 ans (25/03/2003)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi
PTS
8,6
#73
REB
2,4
#126
PD
0,6
#146

Dessert et Cordinier participent à la fête

Dans cette large victoire, les deux Français alignés en ce lundi 3 novembre ont joué un rôle clé. Titulaire, Brice Dessert a quasiment terminé en double-double avec 10 points, 9 rebonds et 1 passe, confirmant son impact sous les panneaux et son utilité dans le jeu intérieur. L’ancien joueur de Rouen, Blois et Strasbourg tourne à 8,6 points à 89,5% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 1,4 contre en 18 minutes après cinq matches de BSL, alors qu’il n’a joué que 5 minutes en tout en EuroLeague, lors du derby contre le Fenerbahçe. Malgré la blessure de deux autres pivots, Vincent Poirier et Georgios Papagiannis, et la faible utilisation de Kai Jones, son coach limite toujours son champ d’action au championnat turc.

Egalement dans le cinq majeur, Isaïa Cordinier, toujours aussi polyvalent, a compilé 7 points, 4 rebonds et 6 passes, apportant son expérience et sa vision du jeu à l’équipe. Leur complémentarité et leur engagement ont une nouvelle fois montré l’importance des joueurs tricolores dans un collectif stambouliote qui sera privé de son meneur de jeu Rodrigue Beaubois blessé et écarté des terrains pour environ deux semaines, alors que Vincent Poirier est toujours à l’infirmerie après son opération du genou cet été.

PROFIL JOUEUR
Isaïa CORDINIER
Poste(s): Arrière
Taille: 196 cm
Âge: 28 ans (28/11/1996)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi
PTS
15,3
#15
REB
5,3
#19
PD
3,7
#34

L’Anadolu Efes, leader incontesté

Avec ce sixième succès en six matchs, l’Anadolu Efes confirme sa place de co-leader du championnat turc. L’équipe, qui enchaîne les performances solides, partage la tête du classement avec le Besiktas Istanbul d’Ismael Kamagate.

Prochain rendez-vous pour les hommes d’Igor Kokoškov dès le 7 novembre pour un nouveau défi en EuroLeague cette fois avec la réception de Milan. Dans cette compétition, le club champion d’Europe 2021 et 2022 espère se reprendre après un début de saison manqué (3 victoires et 5 défaites).

