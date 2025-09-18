Cedi Osman écarté indéfiniment par le Panathinaikos après sa blessure à l’EuroBasket

Le Panathinaikos Athènes doit composer sans Cedi Osman pour une durée indéterminée. L’international turc originaire de Macédoine du Nord souffre d’une blessure à la cheville qui l’empêche de participer au septième tournoi annuel Pavlos Giannakopoulos qui se déroule en Australie.

Une blessure depuis les quarts de finale de l’EuroBasket

Osman s’est blessé à la cheville lors du match de quarts de finale de l’EuroBasket contre la Pologne. Malgré cette blessure, l’ancien joueur NBA avait pu reprendre le jeu et avait été autorisé à disputer la demi-finale contre la Grèce. Lors de la finale pour la médaille d’or contre l’Allemagne dimanche, il avait même joué l’intégralité des 40 minutes, contribuant à la médaille d’argent de la Turquie.

Sur l’ensemble du tournoi disputé à Riga, Osman avait affiché des statistiques solides avec 16 points de moyenne en neuf rencontres entre la phase de groupes et les phases à élimination directe. Cependant, le fait d’avoir continué à jouer malgré la douleur ces derniers jours a développé une contusion osseuse.

Un début de saison EuroLeague compromis

Après évaluation médicale par le staff du Panathinaikos, Osman poursuivra son traitement à Athènes plutôt que de se rendre en Australie pour affronter le Partizan Belgrade et les Adelaide 36ers. Cette absence s’ajoute à celles de T.J. Shorts II, Mathias Lessort et Marius Grigonis, déjà écartés du voyage.

Avec le temps limité avant le coup d’envoi de la saison régulière d’EuroLeague 2025-2026, la participation d’Osman au premier match reste incertaine. Le Panathinaikos doit affronter le Bayern Munich au Telekom Center d’Athènes le 30 septembre, et la présence de l’ailier turc est considérée comme douteuse.

Arrivé au Panathinaikos avant la saison 2024-2025 après 495 matchs NBA avec les Cleveland Cavaliers et les San Antonio Spurs entre 2017 et 2024, Osman avait prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison 2026-2027 en avril dernier. Cette blessure représente donc un coup dur pour les Verts dans leur préparation européenne.