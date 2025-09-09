Recherche
EuroLeague

Mathias Lessort : le Panathinaikos reste prudent, l’intérieur français va manquer la préparation

EuroLeague - Mathias Lessort ne participera pas à la préparation du Panathinaikos. Après sa fracture du péroné fin 2024, l’intérieur français, qui avait rejoué au Final Four de l’EuroLeague mais manqué l’EuroBasket 2025, poursuit un retour prudent.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mathias Lessort : le Panathinaikos reste prudent, l’intérieur français va manquer la préparation

Mathias Lessort n’est toujours pas remis à 100_ de sa fracture du péroné

Crédit photo : Sébastien Grasset

Victime d’une fracture du péroné fin 2024, Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) avait réussi à rejouer lors du Final Four de l’EuroLeague. Mais depuis, il n’a plus porté les couleurs du Panathinaikos en match officiel, manquant aussi bien les playoffs grecs que l’EuroBasket 2025 avec l’équipe de France. Alors que la saison se rapproche, son retour reste différé.

Un retour différé malgré des examens rassurants

Arrivé à Athènes pour de nouveaux tests médicaux, Mathias Lessort a reçu des nouvelles rassurantes. Selon la presse grecque, les examens n’ont révélé aucun problème majeur. Le club préfère toutefois gérer son cas avec la plus grande prudence. L’intérieur tricolore s’entraîne actuellement en individuel, sans forcer, afin d’éviter tout risque de rechute.

Pas de tournée en Australie

En conséquence, le Panathinaikos a décidé de se passer de son pivot vedette pour la tournée de présaison en Australie. L’ancien joueur de Monaco et du Partizan Belgrade devrait manquer la majorité de la préparation, avant un retour progressif dans le collectif. Les supporters athéniens et les amateurs d’EuroLeague devront donc patienter encore un peu avant de le revoir en action.

Objectif : être prêt pour l’EuroLeague

L’absence de Mathias Lessort en présaison n’inquiète pas outre mesure le staff. Le Panathinaikos veut avant tout l’avoir opérationnel au moment du coup d’envoi de l’EuroLeague. Avec son impact physique et sa régularité, le pivot français reste une pièce centrale du projet de l’équipe athénienne, candidate déclarée au titre européen.

Gabriel Pantel-Jouve
Commentaires

beetlejuice53
Comme quoi, c’était bien une énorme connerie de le faire reprendre sur un final four alors que trois mois après, il est toujours préservé.
