EuroLeague

Comment regarder gratuitement Monaco – Valence ce vendredi en EuroLeague

EuroLeague - L'AS Monaco Basket reçoit Valence ce vendredi soir à Gaston-Médecin (19h30) pour un match crucial d’EuroLeague. Bonne nouvelle : la rencontre sera diffusée gratuitement sur TV Monaco.
00h00
Résumé
Écouter
Comment regarder gratuitement Monaco – Valence ce vendredi en EuroLeague

Elie Okobo et Monaco veulent se racheter en EuroLeague contre Valence

Crédit photo : Miko Missana

Au cœur d’une semaine européenne chargée, l’AS Monaco doit réagir après sa contre-performance à Bologne. Battus par la Virtus, les Monégasques de Vassilis Spanoulis affichent un bilan équilibré (2 victoires – 2 défaites) et veulent relancer la machine devant leur public ce vendredi (19h30). Face à eux, Valencia Basket, tombeur du Real Madrid en Supercoupe d’Espagne, arrive avec le même objectif : repartir de l’avant après deux revers consécutifs.

« Ce qui n’a pas fonctionné à Bologne, c’est que nous avons démarré mollement. Nous devons éviter ce genre de début de match », analyse Jaron Blossomgame (2,01 m, 32 ans), conscient de l’importance d’une réaction collective.

Où regarder gratuitement Monaco – Valence ? Sur TV Monaco

Les fans de basket français pourront suivre Monaco – Valence gratuitement grâce à la diffusion sur TV Monaco, la chaîne locale disponible sur de nombreux supports. L’émission proposera un avant-match complet, les commentaires en direct signés Laurent Sciarra et Colin Bourgeat, ainsi qu’un débriefing d’après-match avec analyses et interviews.

TV Monaco est accessible sur :

  • Freebox (Canal 900)

  • Bouygues (Canal 500)

  • Orange (Canal 400)

  • SFR (Canal 511)

  • Canal+ (Canaux 125 et 135)

  • Molotov TV

Aucune inscription, aucun abonnement : il suffit de se connecter à TV Monaco pour suivre la Roca Team gratuitement en EuroLeague.

Une rencontre déjà importante

Monaco devra miser sur son collectif pour contrer une équipe de Valence particulièrement efficace dans le jeu de passes et les rebonds. Si les Espagnols affichent de meilleures statistiques offensives, les Monégasques ont jusqu’ici excellé dans la gestion du ballon, avec le plus faible nombre de pertes de balle de la compétition.

Le duel s’annonce équilibré : deux victoires partout sur les quatre derniers affrontements entre les deux clubs. La clé du match pourrait bien être la réussite extérieure, domaine où Monaco progresse nettement depuis le début de saison.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
