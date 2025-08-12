À 37 ans, Danilo Gallinari décroche son premier titre et file vers l’EuroBasket
Enfin, Danilo Gallinari a décroché un titre dans sa longue carrière
À 37 ans, Danilo Gallinari a enfin soulevé un trophée collectif. L’ailier italien, passé par 16 saisons en NBA, a remporté le championnat de Porto Rico avec les Vaqueros de Bayamón, décrochant également le titre de MVP des finales. Prochain objectif : briller avec la Squadra Azzurra lors de l’EuroBasket 2025.
17 years ago in New York the Knicks drafted Danilo Gallinari
Tonight in Puerto Rico he won his first pro championship
And was named MVP
Gallinari, héros du match 5 décisif
Lors du match 5 de la finale, Gallinari a été impérial : 24 points, 6 rebonds et 4 passes décisives, avec un parfait 10/10 aux lancers francs, pour sceller le 17e titre national de Bayamón. Un sacre historique pour lui, après des années de haut niveau sans titre, que ce soit en Europe ou en NBA.
El Rancho se respeta y Danilo Gallinari lo demostró 🐔🤠🏆🔥
Une carrière riche… mais sans couronne jusqu’ici
Révélé en 2008 en Europe (EuroLeague Rising Star et MVP du championnat italien), Gallinari a ensuite joué pour New York, Denver, les Clippers, Oklahoma City, Atlanta, Washington, Detroit et Milwaukee. Malgré des campagnes mémorables, il n’avait jamais connu la joie d’un titre.
Cap sur l’EuroBasket 2025
Les célébrations à Bayamón ont été à la hauteur de l’événement, avec joueurs, supporters et l’icône locale Carlos Arroyo au cœur de la fête. Gallinari ne s’attardera pas : il est attendu dans les prochains jours au camp d’entraînement de l’Italie pour préparer l’EuroBasket, où la Squadra Azzurra visera le podium.
Campione ed MVP 🏆
Il Gallo conquista il titolo portoricano trascinando i suoi Vaqueros alla vittoria 82-68 in Gara 5 contro i Leones de Ponce con 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist – prestazione che gli vale il premio di MVP delle Finali 👑
