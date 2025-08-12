Recherche
À l’étranger

À 37 ans, Danilo Gallinari décroche son premier titre et file vers l’EuroBasket

Porto-Rico - Danilo Gallinari, 37 ans, a remporté le premier titre de sa carrière avec Bayamón, en étant sacré MVP des finales, avant de rejoindre l’Italie pour préparer l’EuroBasket 2025.
|
00h00
Résumé
À 37 ans, Danilo Gallinari décroche son premier titre et file vers l’EuroBasket

Enfin, Danilo Gallinari a décroché un titre dans sa longue carrière

Crédit photo : Vaqueros de Bayamón

À 37 ans, Danilo Gallinari a enfin soulevé un trophée collectif. L’ailier italien, passé par 16 saisons en NBA, a remporté le championnat de Porto Rico avec les Vaqueros de Bayamón, décrochant également le titre de MVP des finales. Prochain objectif : briller avec la Squadra Azzurra lors de l’EuroBasket 2025.

Gallinari, héros du match 5 décisif

Lors du match 5 de la finale, Gallinari a été impérial : 24 points, 6 rebonds et 4 passes décisives, avec un parfait 10/10 aux lancers francs, pour sceller le 17e titre national de Bayamón. Un sacre historique pour lui, après des années de haut niveau sans titre, que ce soit en Europe ou en NBA.

Une carrière riche… mais sans couronne jusqu’ici

Révélé en 2008 en Europe (EuroLeague Rising Star et MVP du championnat italien), Gallinari a ensuite joué pour New York, Denver, les Clippers, Oklahoma City, Atlanta, Washington, Detroit et Milwaukee. Malgré des campagnes mémorables, il n’avait jamais connu la joie d’un titre.

Cap sur l’EuroBasket 2025

Les célébrations à Bayamón ont été à la hauteur de l’événement, avec joueurs, supporters et l’icône locale Carlos Arroyo au cœur de la fête. Gallinari ne s’attardera pas : il est attendu dans les prochains jours au camp d’entraînement de l’Italie pour préparer l’EuroBasket, où la Squadra Azzurra visera le podium.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
BSN
BSN
