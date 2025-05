Caen reforme le duo Cavallo – Cassier : un triple champion de France Pro B au CBC

Clément Cavallo et Louis Cassier sont visiblement inséparables. Après leur première rencontre à Roanne en 2021-2022, puis leurs trois saisons communes à Boulazac, les deux compères vont poursuivre leur route ensemble à Caen. Au lendemain de la signature de l’intérieur, le club normand a officialisé la venue de l’ailier.

Le Caen Basket Calvados, qui nourrit de belles ambitions pour l’exercice 2025-2026, voudrait-il piquer la recette gagnante du BBD en rapatriant plusieurs des champions de France de Pro B ? C’est en tout cas ce que son début de mercato laisse à penser.

Dans sa 35e année, Clement Cavallo (2,00 m, 34 ans) est l’un des joueurs les plus expérimentés de la LNB. S’il a connu la première division en début de carrière à Hyères-Toulon ou plus récemment avec Roanne (2019-2022), l’ailier a surtout évolué en dans l’antichambre de l’élite, se faisant une spécialité des montées. Avec Boulazac, il a conquis son 3e titre de champion de France Pro B, après celui avec le HTV en 2016 et la Chorale en 2019. Véritable role-player, souvent leader vocal dans ses équipes, le natif de Menton est un pure joueur de collectif, s’inscrivant souvent dans des projets long-terme (quatre clubs en 15 ans de carrière).

PROFIL JOUEUR Clement CAVALLO Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 34 ans (09/11/1990) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 4 #220 REB 3 #117 PD 2,3 #76

La réaction de l’entraîneur du CBC, Stéphane Éberlin, après l’arrivée de Clément Cavallo : « Clément, c’est avant tout une très grosse expérience : 10 saisons en PRO B et 3 en Betclic. C’est un joueur de projet et de club : seulement 4 clubs (Denain, Toulon, Roanne, Boulazac) en l’espace de 13 ans. Le joueur d’équipe par excellence qui se met toujours au service du collectif. C’est un gros leader qui abat un gros travail sur le terrain et qui bonifie le collectif. Il est déjà trois fois Champion de France de PRO B et il a gagné la Leaders Cup PRO B en 2017 avec Roanne, ce n’est pas un hasard. »