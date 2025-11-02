Cholet Basket craque encore face au Mans : « Trois minutes qui font tout basculer »
Fabrice Lefrançois et Cholet ont perdu dans le derby de l’Ouest contre Le Mans ce samedi 1er novembre
Cholet Basket pensait enfin tenir sa revanche face au MSB. Mais comme souvent dans ce derby si particulier, Le Mans a trouvé les ressources pour renverser la situation et s’imposer (84-80), signant une cinquième victoire consécutive contre son voisin choletais. Pour Fabrice Lefrançois, la frustration domine après un match longtemps maîtrisé.
Cholet craque dans le money-time
Mené de 11 points au début de la seconde période (55-44, 22e), Le Mans a résisté à la furia choletaise avant de profiter des erreurs adverses pour recoller, puis passer devant dans le quatrième quart-temps.
« Il y a eu un moment important, au milieu du quatrième quart-temps, qui a cassé la dynamique », a expliqué Fabrice Lefrançois au Courrier de l’Ouest. « On fait des mauvais choix successifs en attaque, on force des shoots alors qu’il y a le temps… Et puis on donne quatre lancers francs sur des fautes qui ont lieu de l’autre côté du terrain. Il suffit de ça. »
Pour Nathan De Sousa, tout s’est joué sur des détails : « On n’a pas été bons sur les détails, et quand tu joues une bonne équipe comme Le Mans, tu le paies cash. On s’est fait avoir à la fin sur des shooteurs que l’on ne devait pas laisser. » Même constat pour Gerald Ayayi, frustré mais lucide : « On a manqué de sagesse, de lucidité dans un match qui s’est joué aux lancers francs. On a manqué de jus sur la fin pour donner le coup de massue. »
Le Mans s’impose au mental
Côté manceau, Guillaume Vizade s’est félicité de la réaction de son groupe : « Peu à peu, les Choletais ont pris l’ascendant, mais au rebond, nous sommes restés au contact. Il y a eu une énorme intensité et ensuite pas mal de maîtrise, notamment à travers Trevor Hudgins, qui affirme de plus en plus son leadership. »
Le coach sarthois souligne une victoire « importante, même s’il reste des choses à améliorer. Cette deuxième mi-temps peut être fondatrice ».
TaShawn Thomas, combatif, a résumé la tonalité de ce derby : « A chaque fois qu’on joue Cholet, c’est toujours compliqué. On sait que c’est un jeu de séries, il fallait lancer la bonne au bon moment. »
Et cette fois encore, la bonne série a tourné en faveur du MSB, porté par Johnny Berhanemeskel (21 points à 7/12), intenable dans le dernier quart-temps — une belle manière de célébrer la naissance de son fils Theo, quelques jours plus tôt.
