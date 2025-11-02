Recherche
Betclic Élite

Cholet Basket craque encore face au Mans : « Trois minutes qui font tout basculer »

Betclic ELITE - Cholet Basket s’est de nouveau incliné dans le derby de l’Ouest face au Mans (84-80), malgré une avance confortable en deuxième mi-temps. Fabrice Lefrançois et ses joueurs regrettent quelques minutes d’égarement fatales, quand Guillaume Vizade salue, lui, une victoire fondatrice pour le MSB.
00h00
Cholet Basket craque encore face au Mans : « Trois minutes qui font tout basculer »

Fabrice Lefrançois et Cholet ont perdu dans le derby de l'Ouest contre Le Mans ce samedi 1er novembre

Crédit photo : FIBA

Cholet Basket pensait enfin tenir sa revanche face au MSB. Mais comme souvent dans ce derby si particulier, Le Mans a trouvé les ressources pour renverser la situation et s’imposer (84-80), signant une cinquième victoire consécutive contre son voisin choletais. Pour Fabrice Lefrançois, la frustration domine après un match longtemps maîtrisé.

LIRE AUSSI

Cholet craque dans le money-time

Mené de 11 points au début de la seconde période (55-44, 22e), Le Mans a résisté à la furia choletaise avant de profiter des erreurs adverses pour recoller, puis passer devant dans le quatrième quart-temps.

« Il y a eu un moment important, au milieu du quatrième quart-temps, qui a cassé la dynamique », a expliqué Fabrice Lefrançois au Courrier de l’Ouest. « On fait des mauvais choix successifs en attaque, on force des shoots alors qu’il y a le temps… Et puis on donne quatre lancers francs sur des fautes qui ont lieu de l’autre côté du terrain. Il suffit de ça. »

Pour Nathan De Sousa, tout s’est joué sur des détails : « On n’a pas été bons sur les détails, et quand tu joues une bonne équipe comme Le Mans, tu le paies cash. On s’est fait avoir à la fin sur des shooteurs que l’on ne devait pas laisser. » Même constat pour Gerald Ayayi, frustré mais lucide : « On a manqué de sagesse, de lucidité dans un match qui s’est joué aux lancers francs. On a manqué de jus sur la fin pour donner le coup de massue. »

Le Mans s’impose au mental

Côté manceau, Guillaume Vizade s’est félicité de la réaction de son groupe : « Peu à peu, les Choletais ont pris l’ascendant, mais au rebond, nous sommes restés au contact. Il y a eu une énorme intensité et ensuite pas mal de maîtrise, notamment à travers Trevor Hudgins, qui affirme de plus en plus son leadership. »
Le coach sarthois souligne une victoire « importante, même s’il reste des choses à améliorer. Cette deuxième mi-temps peut être fondatrice ».

TaShawn Thomas, combatif, a résumé la tonalité de ce derby : « A chaque fois qu’on joue Cholet, c’est toujours compliqué. On sait que c’est un jeu de séries, il fallait lancer la bonne au bon moment. »

Et cette fois encore, la bonne série a tourné en faveur du MSB, porté par Johnny Berhanemeskel (21 points à 7/12), intenable dans le dernier quart-temps — une belle manière de célébrer la naissance de son fils Theo, quelques jours plus tôt.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
toto72- Modifié
C'était plutot une bonne idée de retirer Digué Diawara à 3 min de la fin du match et de ne pas faire rentrer Daylen Kountz dans le quatrième quart temps ! Sauf si le concept n'était pas de se tirer une balle dans le pied. 5 à 0 sur les derniers matchs, ce n'est pas un problème d'arbitrage en tout cas.
porte3
bien vrai, et oui, pour une fois l'arbitrage n'est pas en cause, n 'en déplaise à certains
porte3
zen fabrice, on se calme, n'imites pas LL ou FF
