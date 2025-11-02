Cholet Basket craque encore face au Mans : « Trois minutes qui font tout basculer »

Cholet Basket pensait enfin tenir sa revanche face au MSB. Mais comme souvent dans ce derby si particulier, Le Mans a trouvé les ressources pour renverser la situation et s’imposer (84-80), signant une cinquième victoire consécutive contre son voisin choletais. Pour Fabrice Lefrançois, la frustration domine après un match longtemps maîtrisé.

Cholet craque dans le money-time

Mené de 11 points au début de la seconde période (55-44, 22e), Le Mans a résisté à la furia choletaise avant de profiter des erreurs adverses pour recoller, puis passer devant dans le quatrième quart-temps.

« Il y a eu un moment important, au milieu du quatrième quart-temps, qui a cassé la dynamique », a expliqué Fabrice Lefrançois au Courrier de l’Ouest. « On fait des mauvais choix successifs en attaque, on force des shoots alors qu’il y a le temps… Et puis on donne quatre lancers francs sur des fautes qui ont lieu de l’autre côté du terrain. Il suffit de ça. »

Pour Nathan De Sousa, tout s’est joué sur des détails : « On n’a pas été bons sur les détails, et quand tu joues une bonne équipe comme Le Mans, tu le paies cash. On s’est fait avoir à la fin sur des shooteurs que l’on ne devait pas laisser. » Même constat pour Gerald Ayayi, frustré mais lucide : « On a manqué de sagesse, de lucidité dans un match qui s’est joué aux lancers francs. On a manqué de jus sur la fin pour donner le coup de massue. »

Le Mans s’impose au mental

Côté manceau, Guillaume Vizade s’est félicité de la réaction de son groupe : « Peu à peu, les Choletais ont pris l’ascendant, mais au rebond, nous sommes restés au contact. Il y a eu une énorme intensité et ensuite pas mal de maîtrise, notamment à travers Trevor Hudgins, qui affirme de plus en plus son leadership. »

Le coach sarthois souligne une victoire « importante, même s’il reste des choses à améliorer. Cette deuxième mi-temps peut être fondatrice ».

TaShawn Thomas, combatif, a résumé la tonalité de ce derby : « A chaque fois qu’on joue Cholet, c’est toujours compliqué. On sait que c’est un jeu de séries, il fallait lancer la bonne au bon moment. »

Et cette fois encore, la bonne série a tourné en faveur du MSB, porté par Johnny Berhanemeskel (21 points à 7/12), intenable dans le dernier quart-temps — une belle manière de célébrer la naissance de son fils Theo, quelques jours plus tôt.