Théo Rey rejoint le STB Le Havre

Après Cédric Bah et Marc Gosselin, le STB Le Havre a officialisé sa troisième recrue estivale en la personne de Theo Rey (1,91 m, 25 ans). L’arrière, qui évoluait à Avignon-Le Pontet la saison dernière, débarque en Normandie pour apporter ses qualités offensives et son impact physique.

Un profil complet pour la Nationale 1

Arrivé en provenance d’Avignon-Le Pontet, où il compilait en 2024-2025 des moyennes de 11,2 points, 4 rebonds et 2,4 passes décisives par match, Théo Rey va découvrir un nouveau projet ambitieux avec le STB Le Havre. Passé par le centre de formation de Bourg-en-Bresse, il a démarré sa carrière professionnelle à Gries en Pro B, avant de porter les couleurs de LyonSO durant deux saisons (11,2 puis 6,6 points de moyenne), puis celles de Loon-Plage et Avignon-Le Pontet en Nationale 1.

« C’est un attaquant complet, capable de scorer et qui saura aussi apporter sa densité physique défensivement », a commenté Lauriane Dolt, la coach du STB, sur les réseaux sociaux du club.

PROFIL JOUEUR Theo REY Poste(s): Arrière Taille: 191 cm Âge: 25 ans (04/01/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 11,2 #77 REB 4 #108 PD 2,4 #105

Le STB renforce son effectif avec ambition

Avec cette nouvelle signature, le club normand porte à huit le nombre de joueurs déjà sous contrat pour la saison prochaine. Outre les arrivées de Cédric Bah et Marc Gosselin, Mangin, Bassoumba et Momar Ndoye sont toujours liés au club, tandis que Cayol et Desseignet ont récemment prolongé leur aventure au Havre.

Déjà familier du niveau NM1, Théo Rey vient renforcer les lignes extérieures d’une équipe qui vise haut. Réputé pour son adresse à 3-points et sa polyvalence offensive, il représente un renfort de choix dans les ambitions du STB.