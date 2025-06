Christian Nelson et Marcos Suka-Umu rejoignent Denain pour la saison 2025-2026

Denain poursuit sa construction pour la saison 2025-2026 de Pro B. Le club a officialisé les signatures de Christian Nelson et Marcos Suka-Umu, deux renforts aux profils très différents mais complémentaires. Le premier sort d’une saison réussie avec Levallois en NM1, le second a guidé Boulazac vers la Betclic ELITE.

Christian Nelson, une trajectoire fulgurante

Passé par le centre de formation du BCM Gravelines-Dunkerque, Christian Nelson (1,99 m, 24 ans) a gravi tous les échelons du basket amateur jusqu’à faire ses débuts professionnels cette saison avec Levallois en Nationale 1. Pour sa première année dans le monde pro, l’ailier-fort s’est rapidement imposé comme un joueur majeur : 11,9 points, 7,3 rebonds et 2,7 passes décisives en moyenne sur 25 matchs, pour 17 d’évaluation en 26 minutes de jeu.

Explosif, efficace et capable de briller dans les gros matchs (28 points contre Rennes, 17 contre Tarbes, 16 contre Tours et Challans), il a signé 7 rencontres à plus de 15 points. Son énergie et sa progression constante ont convaincu Denain de lui faire confiance au niveau supérieur.

𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐍𝐞𝐥𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐧𝐚𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧 🔥🐉 De la NM 3 à l’Élite 2, l’ascension continue pour notre nouveau poste 4 💥 Christian rejoint Voltaire pour sa première expérience en LNB 💪 Bienvenue Christian ! 🐉 🗞️ https://t.co/C2MvqATCZ0 pic.twitter.com/kPSDcA5ZS1 — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) June 24, 2025

Marcos Suka-Umu, le retour d’un cadre de Pro B

À 39 ans, Marcos Suka-Umu (1,93 m) continue de faire la différence en Pro B. L’Espagnol est une référence de la division, avec une régularité remarquable. La saison passée à Boulazac, il a été l’un des moteurs de la montée en Betclic ELITE : 9,2 points et 3,1 passes décisives pour 10,3 d’évaluation de moyenne en 24 minutes sur 37 matchs.

Sa science du jeu et son altruisme (13 matchs à plus de 4 passes, dont un record à 10 passes contre Aix-Maurienne) seront précieux pour encadrer un groupe jeune. Il retrouvera à Denain deux anciens coéquipiers lillois, Lien Phillip et Marc-Olivier Lasserre, avec qui il a déjà affiché une belle complicité sur le parquet.

« C’est avec une grande fierté que nous annonçons aujourd’hui la signature de Marcos Suka-Umu », a déclaré Mehdi Chalah, directeur général du club. « Véritable référence en Pro B, il incarne les valeurs que nous souhaitons porter : exigence, humilité, combativité et esprit d’équipe. »

𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐬 𝐒𝐮𝐤𝐚-𝐔𝐦𝐮 𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐧𝐚𝐢𝐬𝐢𝐞𝐧 🔥 Le maître à jouer espagnol s’engage avec Voltaire pour la saison 2025/2026 et amènera toute son exigence et sa combativité 💪 Bienvenue Marcos ! ❤️‍🔥 🗞️ https://t.co/y4AQqPTjx6 pic.twitter.com/rVhFLM1ZeW — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) June 26, 2025

Un recrutement équilibré pour Denain

Avec Christian Nelson et Marcos Suka-Umu, Denain complète son effectif avec deux profils complémentaires : la fougue et le potentiel d’un jeune joueur en pleine ascension, et la sérénité d’un meneur chevronné, taillé pour guider ses partenaires dans les moments chauds. Les Dragons confirment leurs ambitions de stabilité et de progression pour la saison 2025-2026.

