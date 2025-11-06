L’attribution du titre de champion de France NM1 de nouveau modifiée : la réforme expliquée

En 2023, le club de Loon-Plage a vécu la plus belle aventure de son histoire. Un sacre au terme des playoffs, mais une odyssée pour rien, puisqu’il n’y avait pas de titre au bout, Rouen étant déjà couronné, ni de montée possible en Pro B, l’ASLP n’ayant pas déposé le dossier nécessaire.

L’exemple Quimper comme déclencheur ?

Une situation qui avait poussé la FFBB à réformer l’attribution du titre de champion de France NM1. À partir de la saison 2024/25, le champion est devenu celui qui remportait les playoffs (3e phase), et non pas le premier à l’issue de la poule haute (2e phase). Une évolution qui aura fait long feu puisque la fédération a d’ores et déjà acté le principe d’un retour en arrière !

Certainement échaudée par l’exemple de Quimper, déjà promu en ÉLITE 2 et qui avait clairement annoncé qu’il n’irait « pas au bout des playoffs », faussant de fait la course au deuxième ticket pour l’antichambre, la FFBB a décidé que le titre de champion de France reviendrait de nouveau au vainqueur de la deuxième phase, lui évitant ainsi de s’engager démobilisé, même inconsciemment, en playoffs.

Les clubs étaient favorables à ce revirement

Applicable à partir de la saison 2026/27, la réforme est née de la demande des clubs qui ont majoritairement exprimé ce vœu à la suite du sondage de fin de saison proposé par la FFBB.

Une formule qui se calque sur celle de l’ÉLITE 2 puisque les playoffs seront ensuite réservés aux équipes classées de la 2e à la 9e place lors de la poule haute, et ne serviront qu’à déterminer l’identité du deuxième promu.