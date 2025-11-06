Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

L’attribution du titre de champion de France NM1 de nouveau modifiée : la réforme expliquée

Après une seule saison, et l'exemple de Quimper prouvant que la modification n'avait pas été judicieuse, la FFBB va changer son fusil d'épaule : dès l'exercice 2026/27, le titre de champion de France de Nationale 1 sera de nouveau attribué à l'issue de la deuxième phase, tandis que les playoffs ne serviront qu'à déterminer l'identité du deuxième promu en ÉLITE 2.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’attribution du titre de champion de France NM1 de nouveau modifiée : la réforme expliquée

En 2024, le HTV avait été le dernier champion de NM1 sacré à l’issue de la deuxième phase : ce sera de nouveau le cas à partir de 2027 !

Crédit photo : Sébastien Grasset

En 2023, le club de Loon-Plage a vécu la plus belle aventure de son histoire. Un sacre au terme des playoffs, mais une odyssée pour rien, puisqu’il n’y avait pas de titre au bout, Rouen étant déjà couronné, ni de montée possible en Pro B, l’ASLP n’ayant pas déposé le dossier nécessaire.

L’exemple Quimper comme déclencheur ?

Une situation qui avait poussé la FFBB à réformer l’attribution du titre de champion de France NM1. À partir de la saison 2024/25, le champion est devenu celui qui remportait les playoffs (3e phase), et non pas le premier à l’issue de la poule haute (2e phase). Une évolution qui aura fait long feu puisque la fédération a d’ores et déjà acté le principe d’un retour en arrière !

Certainement échaudée par l’exemple de Quimper, déjà promu en ÉLITE 2 et qui avait clairement annoncé qu’il n’irait « pas au bout des playoffs », faussant de fait la course au deuxième ticket pour l’antichambre, la FFBB a décidé que le titre de champion de France reviendrait de nouveau au vainqueur de la deuxième phase, lui évitant ainsi de s’engager démobilisé, même inconsciemment, en playoffs.

LIRE AUSSI

Les clubs étaient favorables à ce revirement 

Applicable à partir de la saison 2026/27, la réforme est née de la demande des clubs qui ont majoritairement exprimé ce vœu à la suite du sondage de fin de saison proposé par la FFBB.

Une formule qui se calque sur celle de l’ÉLITE 2 puisque les playoffs seront ensuite réservés aux équipes classées de la 2e à la 9e place lors de la poule haute, et ne serviront qu’à déterminer l’identité du deuxième promu.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NM1
NM1
Suivre
FFBB
FFBB
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cyril68
Pas fan de ce changement, qui ne va pas au bout d'une logique. - C'est un championnat, donc donner le titre au champion de la poule haute faisait sens. Mais, pour avoir huit équipes concernées en PO, il faut en exclure celles qui ne jouent rien, en l'occurrence le 1er de la poule haute. On qualifie les équipes classées 2 à 9, montée en jeu. Ou on inclut l'avant dernier de Pro B à ces PO, avec un classement théorique à déterminer. - Autre solution, si vraiment on veut favoriser les PO, on utilise la phase championnat uniquement pour déterminer les qualifiés, avec évidemment avantage du terrain au mieux classé. Ni titre ni montée acquise à l'issue de la phase championnat.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00L’attribution du titre de champion de France NM1 de nouveau modifiée : la réforme expliquée
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Comment l’Élan Chalon a fêté le titre de MVP du mois de Lionel Gaudoux
ELITE 2
00h00Lien Phillip, le basketteur qui voulait devenir pêcheur : « Waouh, je n’en avais jamais parlé aussi profondément… »
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco (encore) sanctionnée par la LNB : une victoire de nouveau retirée !
Kevarrius Hayes et Monaco défient le Maccabi Tel-Aviv
EuroLeague
00h00Où regarder gratuitement le match de Monaco contre le Maccabi Tel-Aviv ?
Andrew Albicy et Gran Canaria se qualifient pour les huitièmes de finale de la BCL
Basketball Champions League
00h00Pelos, Albicy et Labeyrie déjà qualifiés en 1/8es de finale de la BCL, Ponsar de nouveau solide avec Varsovie
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
EuroCup
00h00Buducnost s’impose lors du choc face au Beşiktaş : Le duo français Bouteille-Boutsiele domine Kamagate
Mehdy Ngouama a été prolongé par l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL retrouve Harrison, prolonge Ngouama mais devra patienter pour retrouver De Colo, Jackson et Heurtel
1er double-double pour Hugo Benitez en EuroCup après en avoir réalisé un en Liga Endesa
EuroCup
00h00Nouveau double-double pour Hugo Benitez, les ex-nancéiens Perrin et Breunig submergés à Venise
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
Maxime Raynaud a marqué ses premiers points en saison régulière NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud et Mo Diawara marquent leurs premiers points en NBA, Ousmane Dieng retrouve du temps de jeu, Rudy Gobert et les Wolves débordés à New York
Victor Wembanyama et les Spurs ont enregistré leur deuxième défaite de la semaine, chez les Los Angeles Lakers de Luka Doncic
NBA
00h00Victor Wembanyama exclu face aux Lakers : Luka Doncic remporte le duel des prodiges
NBA
00h00Deuxième meilleur match en carrière d’Alex Sarr, qui montre toute sa panoplie dans une large défaite
Victor Wembanyama suscite l'intérêt comme aucun autre basketteur sur les réseaux sociaux
NBA
00h00L’impact phénoménal de Victor Wembanyama sur les audiences et les réseaux sociaux en ce début de saison NBA
NBA
00h00Scandale financier à Atlanta : des millions de dollars auraient été détournés !
NBA
00h00Ja Morant et Memphis, vers un point de non-retour ? La suspension du meneur relance les doutes sur son engagement et son avenir
NBA
00h00Après un début de saison décevant, Tidjane Salaün envoyé en G-League, comme trois des six rookies français
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
1 / 0