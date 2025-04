La présence de Mathias Lessort à l’EuroBasket 2025 reste incertaine

À un peu plus de quatre mois de l’EuroBasket 2025, Mathias Lessort ne souhaite pas se prononcer définitivement sur sa participation à la compétition internationale avec la France. Victime d’une terrible fracture du péroné le 18 décembre 2024, l’intérieur français poursuit actuellement sa rééducation, avec pour objectif de revenir avec le Panathinaïkos pour les playoffs d’EuroLeague ou le Final Four.

« Cela reste un grand point d’interrogation »

Le quotidien L’Équipe a effectué, fin mars, un reportage sur sa convalescence et sa course contre-la-montre pour revenir au plus vite sur les parquets. Si son retour est espéré pour la fin de saison, Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) se veut prudent pour cet été, en ne s’avançant pas sur une présence assurée avec les Bleus pour l’EuroBasket 2025.

« Dans le meilleur des mondes, j’espère que je ferai l’Euro, mais beaucoup de choses doivent s’aligner – mon retour au jeu, mon état physique, mon club, ma situation personnelle… Pour l’instant, cela reste donc un grand point d’interrogation. »

Signataire d’une prolongation de contrat jusqu’en 2028 avec le Panathinaïkos, Mathias Lessort ne veut donc pas précipiter les choses, comme il nous le confiait également dans une interview au début du mois de mars : « Je n’ai pas envie de donner de date car je n’ai pas envie de me mettre la pression, de mettre la pression aux médecins, aux supporters. En vrai, c’est un processus qui se fait au jour le jour. Je reviendrai quand je serai prêt à aider mon équipe à jouer et à gagner. »

Mathias Lessort va déjà s’employer à revenir pour les playoffs de l’EuroLeague ou du championnat grec pour aider le Panathinaïkos à accomplir ces objectifs en cette saison 2024-2025. Avant de, pourquoi pas, se projeter sur l’EuroBasket 2025 avec les Bleus, du 27 août au 14 septembre prochain.