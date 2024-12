Officiel : Quatre mois d’absence pour Mathias Lessort, victime d’une fracture du péroné

Au vu des images et de ses cris, insoutenables, c’est un moindre mal… Si Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) devra renoncer à la fenêtre internationale de février, décisive en vue de la qualification pour l’EuroBasket 2025, il pourrait être de retour pour les grandes échéances du printemps !

Parti passer des examens médicaux à l’hôpital après son effroyable blessure, le pivot du Panathinaïkos Athènes s’est vu confirmer qu’il souffrait d’une fracture du péroné de la jambe gauche. Le club grec a d’ores et déjà communiqué sur une absence de quatre mois, laissant ainsi entrevoir la possibilité d’une participation aux playoffs de l’EuroLeague, qui démarreront le 15 avril avec les barrages, puis évidemment au championnat d’Europe en septembre prochain. « Je reviendrai plus fort que jamais », a-t-il déjà promis. En attendant, l’enfant de l’Élan Chalon se fera opérer dès vendredi.

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever 🙏🏿

— Mathias Lessort (@ThiasLsf) December 19, 2024