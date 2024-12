La promesse de Mathias Lessort : « Je reviendrai plus fort que jamais ! »

Dans un monde moderne, c’est sur les réseaux sociaux que l’on donne en premier des nouvelles. Et après sa terrible blessure du soir, Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) n’a pas échappé à la règle. Sur le chemin de l’hôpital, le pivot du Panathinaïkos Athènes a d’abord partagé sur Instagram une image réconfortante avec son fils.

Alors qu’il souffrirait d’une fracture de la jambe, l’intérieur aux 43 sélections en équipe de France s’est ensuite emparé de son compte X pour faire une promesse. « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Merci pour tous vos messages et vos prières, je vous aime tous. Je reviendrai plus fort que jamais ! »

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever 🙏🏿

