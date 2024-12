Ergin Ataman : « Mathias Lessort s’est cassé la jambe et un supporter a fait une crise cardiaque »

Alors que les cris de douleurs de Mathias Lessort résonnent encore dans toutes les têtes à l’OAKA, Ergin Ataman a donné les premières nouvelles de son joueur en conférence de presse. Selon l’entraîneur du Panathinaïkos Athènes, son pivot star s’est fracturé la jambe gauche. En route pour l’hôpital, accompagné de son fils, le Martiniquais doit affiner le diagnostic dans la soirée grâce à une imagerie médicale, mais un tel verdict était attendu au vu des images…

Par ailleurs, dans sa verve habituelle, évoquant au début neuf crises cardiaques dans les tribunes avant de se raviser, Ergin Ataman a livré une anecdote qui symbolise parfaitement ce que représente Mathias Lessort au Panathinaïkos Athènes depuis une saison et demi : une série de malaises dans l’OAKA, et même potentiellement une petite attaque cardiaque, preuve de l’incroyable attachement éprouvé par les supporters vis-à-vis du Martiniquais.

« La blessure de Mathias est très sérieuse. C’est un énorme choc pour nous tous et pour l’équipe de Vitoria. Merci à Pablo Laso d’avoir accepté de stopper le match pour 10-15 minutes. C’est la première fois en 35 ans de carrière que je vois de telles scènes à la suite de la blessure d’un joueur : on m’a dit que neuf personnes ont fait une crise cardiaque… (quelqu’un à côté le corrige) Ou des malaises plutôt. Peut-être que quelqu’un a fait une petite crise cardiaque quand même. On n’a pas trouvé assez d’ambulances pour amener tout le monde à l’hôpital ! Je n’ai jamais vu une telle passion pour un club, pour une équipe. Ce sont des émotions incroyables pour tout le monde. On va espérer des bonnes nouvelles pour Mathias, qui doit faire une IRM. Il s’est cassé la jambe mais les docteurs doivent déterminer de quelle type de fracture il s’agit. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans le basket.

Sa sortie sur une seule jambe ? Mathias est un lion. Même dans ce genre de situation, il n’aurait pas voulu qu’on le porte dehors et il est sorti sur une seule jambe. Il va rejouer au basket, peu importe le type de blessure, et j’espère qu’il restera au Panathinaïkos pour de longues saisons.