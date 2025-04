Évreux n’abdique pas pour le maintien à Fos, Boulazac gagne au SCABB malgré les 35 points de Briki

C’est peu dire si l’ALM Évreux a vécu une semaine pleine de tumultes. Engagé dans la course pour le maintien, le club normand s’est vu amputé de deux victoires au classement par la Commission de Gestion de la LNB, en raison de problèmes financiers, faisant de lui la nouvelle lanterne rouge (ndlr : une décision dont le club a fait appel). Forcément, on a connu meilleure préparation d’une rencontre décisive ce vendredi 18 avril à Fos Provence, concurrent direct pour éviter la relégation. Au terme d’une partie très disputée, l’Amicale Laïque de la Madeleine va regagner la Normandie avec une pointe de sourire sur son visage.

Malgré la conjoncture, Évreux ne renonce pas au maintien !

Vainqueur 89 à 92 à la Halle Henri-Giuitta, l’ALM Évreux a décroché un succès qui pourrait grandement compter en fin de saison. Portée par un E.J. Day entreprenant (19 points à 7/12 aux tirs) et sa nouvelle recrue Yvan Ouedraogo, impactant dans la peinture (14 points à 7/10), l’équipe ébroïcienne a souvent fait la course en tête contre les BYers. Et malgré la perte de Paul Rigot (18 points à 6/9) à cinq minutes du terme, blessé à l’arcade, Évreux a tremblé mais n’a cette fois pas failli.

« C’est la victoire d’une ville, d’un club, on est allé chercher cette victoire pour nos supporters », déclarait Marc Namura auprès de Paris-Normandie. Le technicien normand, qui nous confiait que son équipe allait « jouer le jeu à fond jusqu’au bout » malgré la sanction, a vu ses joueurs répondre de la plus formidable des manières dans les Bouches-du-Rhône.

Malgré ses deux victoires en moins pour le moment, l’ALm Évreux revient ainsi à une victoire de Fos Provence et provisoirement de Chartres.

Des grosses fins de matchs à Aix-Maurienne, au SCABB et à Hyères-Toulon

Dans le reste des résultats, Aix-Maurienne (7e) revient à hauteur de l’Alliance Sport Alsace (6e) après sa fin de match homérique contre ce même adversaire. Grâce à un 12-0 dans les trois dernières minutes, l’équipe savoyarde s’est imposée au bout du suspense à la Halle Marlioz (83-79).

Toujours en haut du classement, Boulazac et Roanne ont été chercher de précieux succès à l’extérieur, respectivement chez le SCABB et Hyères-Toulon. Malgré les 35 points d’un Sofiane Briki en feu (12/15 aux tirs), le BBD est ressorti vainqueur de l’Arena Saint-Étienne Métropole après deux prolongations (106-109). Trop amoindri dans le secteur intérieur, l’équipe ligérienne a finalement dû laisser filer la victoire qui arrange bien Boulazac pour mettre la pression à Blois et Orléans ce week-end. Pour Roanne, tout s’est également joué en fin de match à Hyères-Toulon (82-87), en venant prendre la victoire dans un dernier quart-temps remporté 18 à 33.

Enfin, le Nantes Basket Hermine est allé chercher un beau succès contre la JA Vichy (91-82) dans une fin de saison où le NBH est amputé de plusieurs joueurs majeurs (Poirier parti à Cholet, fin de saison pour Löfberg et Nze). Kyle Riddley a été l’homme de la soirée avec 33 points à 13/20 aux tirs.