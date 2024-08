« Chaque fois que j’ai été blessé, je suis revenu meilleur » – Killian Tillie après sa signature à Malaga

Nouveau joueur de l’Unicaja Malaga, Killian Tillie (2,08 m, 26 ans) a été officiellement présenté à la presse ce mercredi 28 août. Avec le club espagnol, l’intérieur azuréen va mettre fin à deux saisons sans jouer en raison d’une cascade de blessures. À l’aube de débuter une nouvelle aventure en Andalousie, le benjamin de la fratrie Tillie est revenu sur ses deux dernières années de convalescence, ainsi que sur ses ambitions pour sa première expérience professionnelle sur le sol européen.

Comme il nous l’avait indiqué dans une interview au début de l’année 2024, Killian Tillie croit en sa capacité à revenir avec un encore meilleur niveau qu’avant sa blessure.

« Cela a été les deux années les plus difficiles de ma vie, sans pouvoir jouer au basket, mais je suis revenu plus fort, souligne-t-il. J’ai tout fait tout seul pour me rétablir, j’ai appris que je devais m’en sortir tout seul. Ce processus m’aidera à l’avenir, j’espère pouvoir jouer encore 10 ans.

Avec un peu de chance, à Malaga. »