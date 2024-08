Officiellement embauché par Malaga, Killian Tillie a réussi sa visite médicale

Après plus de deux ans et demi sans match officiel, si ce n’est une Summer League réussie avec Boston (8,4 points et 3,8 rebonds en 5 rencontres), le plus gros écueil pour Killian Tillie (2,08 m, 26 ans), à l’occasion de son arrivée à Malaga, était peut-être bien la visite médicale. Mais l’intérieur azuréen a réussi les tests physiques et l’Unicaja a officiellement validé la signature de son contrat.

851 jours sans match officiel

Opéré du dos en 2022, ce qui a poussé Memphis à mettre un terme à son contrat (3,2 points à 34% et 1,6 rebond en 54 matchs NBA avec les Grizzlies), Killian Tillie a ensuite été victime d’une grave blessure à la cheville l’année dernière, alors qu’il s’approchait du retour. « Quand je me suis re-blessé, c’était très difficile », nous-a-t-il dit en janvier. « J’ai eu des mois plutôt compliqués ces derniers temps. » Contacté par quelques franchises NBA et par Nanterre, il a finalement choisi Malaga, vainqueur de la Champions League 2024.

Considéré comme le poste 4 du futur de l’équipe de France il y a quelques années, le champion d’Europe cadets aura à cœur de relancer sa carrière dans l’un des meilleurs clubs européens, signe d’une réputation sportive qui reste au beau fixe puisque trouver une telle destination n’est pas l’apanage de tous ceux qui ont passé 851 jours sans disputer de match officiel… « Je suis encore jeune, donc l’objectif pour moi, c’est juste de se rejouer au basket », clamait-il dans nos colonnes en début d’année. « J’ai fait un taf monstrueux sur mon corps, parce que j’ai énormément renforcé mes jambes, et même le haut du corps dernièrement. Pour l’instant, je fais vraiment le travail qu’il faut faire. Il faut juste espérer rester en bonne santé. Quand je joue au basket, je ne pense pas vraiment à mes blessures. Quand je joue au basket, je pense juste à jouer au basket. […] À chaque fois que je reviens de blessure, je suis à un meilleur niveau. Je n’ai pas de soucis sur ça, j’ai juste hâte de rejouer. Je sais que les gens ne m’ont pas vu jouer depuis longtemps, mais moi j’ai vraiment hâte de jouer un match officiel, parce que ça me manque vraiment. » La Summer League aura constitué un petit avant-goût mais l’attente n’est désormais plus très longue pour le cadet de la fratrie Tillie…