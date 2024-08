Killian Tillie a signé à Malaga

Killian Tillie (2,06 m, 26 ans) est de retour en Europe. L’intérieur français s’est engagé à Malaga selon Chema de Lucas et nos informations. L’ailier-fort avait été contacté par des franchises NBA après sa belle Summer League de Las Vegas avec Boston mais aussi Malaga et Nanterre. Nanterre cherchant davantage un poste 5, l’Azuréen expatrié à Spokane (Washington) a choisi l’offre andalouse.

ÚLTIMA HORA: El Unicaja, cerca de cerrar la incorporación del francés Kilian Tillie (26 años; 2.06 m.). El ex de los Grizzlies ha reaparecido en la Liga de Verano de la #NBA promediando 8,4 puntos con un 41,2 % T3 y 3,8 rebotes. — Chema de Lucas (@chemadelucas) August 8, 2024

Malaga est un bastion du basketball espagnol et européen. Avec Ibon Navarro comme coach, le club andalou est parvenu à remonter la pente ces deux dernières saisons. Vainqueur de la Copa del Rey et finaliste de la BCL en 2023, Malaga a terminé en tête de la saison régulière de Liga Endesa en 2024, devant le Real Madrid, et remporter la BCL.

Killian Tillie, élevé au basket de Gonzaga (NCAA), va retrouver une académie de jeu qui devrait lui convenir à merveille. Fort shooteur, polyvalent, intelligent et généreux dans l’effort en défense, le fils de Laurent Tillie devrait se plaire chez l’Unicaja.