Après deux ans sans jouer, Killian Tillie attirerait l’intérêt des Warriors et des Sixers

Les nouvelles concernant Killian Tillie (2,06 m, 26 ans) sont plutôt rassurantes. Écarté des parquets depuis mars 2022 à cause d’une longue blessure au dos et de plusieurs autres pépins qui lui ont coûté deux opérations, le poste 4 shooteur français a retrouvé le chemin de ceux-ci le mois dernier, après une très longue rééducation durant laquelle il n’a rien lâché.

Il a en effet disputé la Summer League de Las Vegas avec les Boston Celtics. Ses premiers matchs officiels depuis plus de deux ans. Et son manque de matchs ne s’est pas vu, puisqu’il a été un des Français les plus performants avec 8,4 points, 3,8 rebonds et 1,0 contre de moyenne. Avec des très intéressants pourcentages aux tirs de 48,5%, donc 41,2% à 3-points.

Encore de l’intérêt en NBA

L’ancien de Gonzaga semble n’avoir rien perdu de ses principales qualités – son intelligence de jeu, sa présence physique et son shoot extérieur – qui lui ont permis de jouer pendant deux saisons en NBA. Car au moment de sa blessure en 2022, le champion d’Europe U16 2014 avait un contrat garanti avec les Memphis Grizzlies. Et une place dans la rotation, puisqu’il avait même démarré plusieurs matchs comme titulaire. Mais même après cette très longue coupure, Tillie garde du crédit outre-atlantique. Ce grâce à son parcours de quatre ans dans une des plus grosses universités du pays (Gonzaga), où il a été longuement observé par énormément de scouts. Selon The Spokesman Review qui l’a interviewé, il attirerait l’intérêt des Golden State Warriors et des Philadelphie Sixers en vue d’un contrat NBA pour 2024-2025. La franchise californienne serait la plus intéressée. Mais sa concurrente pennsylvanienne est celle qui a encore le plus de place disponible dans cet effectif. Durant ces dernières années, il a participé à de nombreux camps d’agent-libres organisés par plusieurs franchises américaines.

Quoi qu’il en soit, Killian Tillie semble sur la bonne voie pour rejouer au basket au plus haut niveau. Ce à quoi il n’a jamais cessé de croire : « Un jour ça va se retourner et je vais revenir, jouer à un très haut niveau » nous confiait-il dans une interview en janvier. Selon nos informations, un club espagnol et un club français ont également montré de l’intérêt pour l’Azuréen expatrié à Spokane (Washington). Les prochaines semaines nous diront ce qu’il en est. Mais à 26 ans, il peut encore avoir une longue carrière devant lui. Afin de confirmer son potentiel vu plus jeune d’un grand intérieur shooteur, qui aurait même pu lui valoir une place en équipe de France.