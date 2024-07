Summer League : Killian Tillie enchaîne, Maledon débute, Risacher forfait

La Summer League NBA de Las Vegas bat son plein et Killian Tillie en profite. L’ailier-fort a intégré le cinq majeur des Celtics lors de la victoire 94-89 face à Charlotte. Il n’a cependant pas affronté l’ex-coéquipier choletais de son frère Kim, Tidjane Salaün, puisque celui-ci n’a pas été aligné par les Hornets.

Dans son rôle d’intérieur shooteur, mais aussi de bon défenseur, l’Azuréen expatrié à Spokane (Washington) a inscrit 11 points à 4/5 aux tirs (dont 2/3 à 3-points), en plus de prendre 2 rebonds et contré 2 tirs. L’ancien joueur des Memphis Grizzlies confirme qu’il est bel et bien de retour en forme après de longs mois de préparation.

🇫🇷 KILLIAN. T 11 POINTS

2 REBONDS

2 CONTRES

4-5 FG / 2-3 3PM @KillianTillie & les @celtics l'emportent 89-84 pic.twitter.com/yVDpBIrU9L — NBA France (@NBAFRANCE) July 18, 2024

Risacher préservé, Maledon lancé

Dans les autres rencontres, Zaccharie Risacher n’a pas affronté Bronny James (12 points) et les Lakers. Victime d’une béquille, le n°1 de la Draft NBA a été préservé. Membre du cinq majeur pour l’équipe de Los Angeles, Armel Traoré a apporté 8 points à 3/4, 1 rebond, 1 passe décisive, 2 interceptions et 6 fautes en 21 minutes. En sortie de banc, son compatriote Mohamed Diarra s’est révélé très rentable (8 points à 3/5, 3 rebonds et 1 passe décisive en 11 minutes).

ARMEL & MOHAMED Armel Traoré : 8 PTS, 1 REB, 1 AST, 2 STL

Mohamed Diarra : 8 PTS, 3 REB, 1 AST Le duo frenchie & les @Lakers vainqueurs face à Atlanta ! #LakersWin pic.twitter.com/pA4snzNokr — NBA France (@NBAFRANCE) July 18, 2024

Théo Maledon a lui disputé son premier match avec Orlando. Discret, le Normand a tenté un tir en 15 minutes, mais réussi ses 4 lancers francs. Il a aussi cumulé 2 rebonds et 2 passes décisives lors de la défaite d’Orlando face à Memphis (98-104). Autrement, Melvin Ajinca a été sorti du cinq à Dallas mais cela ne l’a pas empêché de jouer 21 minutes contre Miami, pour 8 points à 3/9 et 2 rebonds. Les Mavericks ont cependant perdu face au Heat. Le futur coéquipier d’Ajinça à l’ASVEL, Neal Sako, n’est pas entré en jeu.