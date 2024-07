Killian Tillie se tourne désormais vers le marché européen

Après plus de deux ans sans compétition, la faute à deux opérations, Killian Tillie (2,08 m, 26 ans) est de retour sur les parquets. Le Français se montre à son avantage avec Boston lors de la Summer League NBA. L’ailier-fort espérait décrocher un two-way contract lors de sa signature chez les Celtics.

Killian Tillie isn't someone I've been actively tracking during Summer League. However, he's put a nice run together over the first four games. He's been one of the Celtics' most consistent contributors. pic.twitter.com/UP5fri4OUR

