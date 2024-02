ITW Sébastien Cape : « C’est une page historique du club »

Sébastien Cape (1,85 m, 30 ans) a porté Vichy vers le titre lors de la Leaders Cup Pro B avec une exceptionnelle fin de rencontre. Le Landais a réussi ses 5 derniers tirs pour arracher la prolongation et faire la différence lors de celle-ci. Arrivé à Vichy l’été dernier après cinq saisons en Nationale 1, l’ancien joueur de l’Élan béarnais a logiquement été élu MVP. Il est revenu en notre compagnie sur cette finale et ce titre.

Une réaction sur ce magnifique titre… Quel renversement !

C’est un peu à l’image de notre saison, à l’image de notre équipe, on ne lâche rien. Et franchement, ça fait plaisir. On savait que si on restait à 4-5 points, on pouvait revenir. Alors on a vraiment attendu le dernier moment, mais on a réussi. Et puis après, en prolongation, je pense qu’on avait l’avantage mentalement, parce que ça faisait mal pour eux de perdre cette avance-là. C’est tombé de notre côté et on est très content.

Tu as été le héros de la fin de match. Qu’est-ce qui s’est passé dans ta tête ? Quelle dose de confiance as-tu ressenti après avoir arraché cette prolongation?

Honnêtement, je me sentais bien dès le début du match. J’étais bien en jambe. À la fin, j’ai senti qu’on était un peu plus fatigués. Il fallait prendre des tirs. Je les ai pris, ils sont rentrés. C’est vraiment toute l’équipe défensivement, les mecs ont fait un job incroyable. Je suis très content de réaliser cette performance.

Avec en plus une salle à qui votre cause, un large public, ça a vraiment compté.

Oui bien sûr, on avait presque l’impression d’être à domicile. Et puis franchement, c’est vrai que c’est un avantage par rapport à Châlons-Reims, Vichy ce n’est pas loin d’ici, donc on a eu plus de monde. On remercie tous les supporters qui sont venus. Ça faisait chaud au cœur d’être dans une salle extérieure mais de se sentir à domicile. C’est spécial.

Ce titre valide un peu le très bon parcours jusqu’ici puisque vous êtes deuxièmes de la saison régulière avec un très bon bilan.

Oui, c’est vraiment hyper satisfaisant. Honnêtement, la Leaders Cup, c’était un objectif réel pour nous. On est une équipe très jeune, on est une équipe de mecs qui ont des trucs à prouver. On n’avait pas l’intention de laisser quelques trophées de côté. La Leaders Cup, dès le premier match, on l’a joué à 100%. On est content d’être allé au bout, très content de gagner. C’est une page historique du club. On a notre nom dans l’histoire du club. Je pense qu’on peut tous être fiers.

« On a juste envie d’aller le plus loin possible »

Quel regard portes-tu sur ce trophée de MVP, après un parcours personnel particulier, surtout passé en Nationale 1…



Mon parcours est un peu semé d’embuche depuis tout petit. Je n’ai jamais été sur le devant de la scène. Il a fallu que je travaille. J’ai su monter les échelons petit à petit. Aujourd’hui, j’ai eu la chance d’avoir un coach de Guillaume Vizade qui m’a fait confiance pour être le meneur titulaire de son équipe. Et ce n’est pas rien pour un meneur qui arrive de N1. C’était l’opportunité que j’attendais. Je suis très heureux de l’avoir saisie et de continuer à lui rendre la confiance qu’il m’a donnée. Si ça peut offrir un peu d’espoir pour tous les joueurs qui sont en N1 et qui essayent d’arriver en Pro B… Cela montre qu’il faut juste attendre la bonne opportunité.

Avec un jeu très collectif à la fin du troisième quart-temps, il y avait 20 passes décisives pour 21 tirs marqués et 10 lancers francs. Tu t’épanouis dans ce jeu là.

Oui, c’est aussi pour ça que j’ai accepté de venir à Vichy. Je savais que le style de jeu de Guillaume me correspondait complètement. Ça fait plusieurs années que je suis un meneur passeur référencé. Je savais que j’allais m’épanouir là-dedans. On a un jeu où tout le monde peut scorer et ça forcément pour le meneur de jeu, c’est facile.

Après le titre de la Leaders Cup, vous pensez peut-être à la suite, plus loin, à savoir le titre final et la montée ?

Oui, je pense qu’aujourd’hui on a prouvé qu’on avait les joueurs, on avait l’équipe pour gagner un match qui rapporte un titre. Honnêtement on ne se met aucune limite, on n’a pas non plus un objectif précis de gagner le titre, mais d’aller le plus loin possible. Comme je l’ai dit, on est une équipe très jeune, personne n’est fatigué, donc on a juste envie d’aller le plus loin possible.