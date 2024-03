Une valse des coaches attendue cet été : qui pour mener Bourg, Cholet, Dijon ou Saint-Quentin ?

Les multiples changements de coach en cours de saison de Betclic ÉLITE et le potentiel départ de Frédéric Fauthoux pour l’ASVEL entraînent de nombreuses discussions et tractations de techniciens pour la saison 2024-2025.

Ce lundi 25 mars, Ouest-France a ainsi annoncé plusieurs changements potentiels à l’intersaison 2024, faisant écho à plusieurs informations partagées ces dernières semaines dans les coulisses du basketball français.

Alors qu’Elric Delord a annoncé quitter son poste d’entraîneur principal du Mans Sarthe Basket à l’issue de l’exercice 2023-2024, les dirigeants se sont mis en quête d’un nouvel homme fort. Les noms de Julien Mahé, Mickaël Hay et Guillaume Vizade ont été partagés à diverses occasions. Ce dernier, qui vit une magnifique saison du côté de Vichy en Pro B, serait le favori pour le poste. Il a d’ailleurs été reçu par Vincent Loriot (directeur sportif) et Christophe Le Bouille (président). Néanmoins, à ce stade rien est fait et le MSB n’est pas le seul club tenté pour donner sa chance à l’ancien universitaire. Un club huppé de première division allemande, Ulm, suit de près le profil du Clermontois. Quant à la JAV, elle n’est pas insensible aux bons résultats de Dounia Issa avec Pont-de-Chéruy en Nationale 1 masculine (NM1). Suffisant pour prendre la suite de Guillaume Vizade dans l’Allier ?

A Dijon, un deuxième passage plus furtif pour Laurent Legname ?

Si Mickaël Hay n’est pas le n°1 sur la liste du Mans, il est en revanche très apprécié par la JDA Dijon. Déjà en 2021, au moment du départ de Laurent Legname pour la JL Bourg, le natif de Bressuire avait été approché. Mais à l’époque, il était resté fidèle à l’ADA Blois, club qu’il a finalement quitté en février. Trois ans plus tard, l’ancien meneur de l’Élan Chalon pourrait revenir en Bourgogne. Car ces derniers jours, le départ de Laurent Legname à l’issue de la saison 2023-2024 a fait grand bruit. Le Varois est certes revenu au club en décembre dernier mais son avenir n’est pas tout tracé à la Jeanne d’Arc.

Non loin de là, le club de Bourg-en-Bresse attire aussi bien en France qu’à l’étranger. Qui remplacera Frédéric Fauthoux ? Les rumeurs vont bon train, les noms de Guillaume Vizade, Julien Mahé et Mickaël Hay ayant également été partagés, comme celui de Laurent Vila. Le Catalan n’est pas partant à ce stade pour prolonger à Cholet Basket indique Ouest-France. Néanmoins, la JL Bourg scrute le marché des coaches étrangers. Le quotidien indique d’ailleurs que Lassi Tuovi, assistant à la Virtus Bologne, « tiendrait la corde » en cas de départ de Frédéric Fauthoux pour l’ASVEL, ce qui n’est pas acté à ce stade.

Saint-Quentin travaille pour convaincre Julien Mahé de rester

Pour Cholet, il est encore temps de convaincre Laurent Vila. Ce dernier aimerait pouvoir travailler avec plus de continuité en bénéficiant d’une masse salariale plus importante. Si d’aventure l’ancien coach de l’Élan béarnais venait bien à s’en aller, alors son assistant Fabrice Lefrançois pourrait lui succéder. Le nom de Julien Mahé, qui n’est pas finalement pas en contacts avancés avec d’autres clubs plus huppés, est également évoqué dans les Mauges. Mais faute de mieux, ce dernier pourrait s’inscrire dans la durée à Saint-Quentin, club qu’il a fait monter en Betclic ÉLITE après plusieurs saisons successives de qualité en Pro B. Le SQBB aspire à faire tendre son budget vers les 5 millions d’euros, ce qui lui donnera plus de marge pour travailler dans de bonnes conditions.

En Pro B, cette valse des coaches au niveau supérieur devrait avoir des conséquences. Ainsi, le profil de Maxime Bezin, qui réussit à Lille malgré un maigre budget, plaît, et même à l’étranger, du côté de Charleroi (Belgique). Germain Castano n’aura certainement pas une autre chance de monter avec Orléans si l’OLB ne termine pas champion lors de ces playoffs 2024. Toutefois, son profil ne laisse pas insensible d’autres dirigeants, Emmanuel Brochot (président de Roanne) en tête.

Les différentes promotions, relégations, qualifications en Coupe d’Europe (ou pas) de cette fin de saison et le jeu des chaises musicales entraîné par le mouvement des uns et des autres devrait continuer de faire évoluer les tractations des clubs et leurs discussions avec les coaches listés ci-dessus, et d’autres.