Mickaël Hay écarté par l’ADA Blois !

Mickaël Hay n’est plus le coach de l’ADA Blois. Plus de 10 ans après sa nomination, le club actuellement 15e de Betclic ÉLITE a décidé de « relever ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle », comme c’est annoncé dans le communiqué à retrouver ci-dessous.

Le communiqué de l’ADA Blois : « L’ADA Blois Basket 41, par l’intermédiaire de son Directoire, a décidé de relever Mickaël Hay de ses fonctions d’entraineur principal de l’équipe professionnelle. Le Club va prendre attache avec les représentants de Mickaël afin d’aboutir à une issue à même de reconnaître l’immense parcours réalisé par Mickaël au sein du Club pendant plus de 10 ans. La décision prise est la plus difficile qui soit, le temps du bilan des 11 saisons de collaboration viendra le moment venu.Les forces vives de l’ADA sont mobilisées dès à présent vers un objectif simple : enclencher une dynamique sportive positive après la trêve malgré un calendrier particulièrement exigeant. »

Un calendrier très costaud pour les 11 dernières journées

Après la défaite du samedi 10 février contre Gravelines-Dunkerque, décisive pour le maintien, l’ADA Blois a préféré acter la fin de l’ère Hay au lancement de la longue trêve de février. Il faut dire que le calendrier qui s’annonce pour la fin de la saison est très compliqué. L’Abeille des Aydes Blois Basket reçoit Paris le 3 mars avant de se déplacer à Saint-Quentin, puis au Portel. Pour boucler le mois de mars, les Blésois accueilleront Le Mans. En avril, l’enchaînement des rencontres à Bourg-en-Bresse, contre l’ASVEL puis à Cholet s’annonce terrible. La rencontre du 23 avril au Jeu de Paume face à l’Élan Chalon devra obligatoirement être bien négociée. Pour finir la saison, Blois se rendra à Nanterre le 30 avril puis à Strasbourg le 4 mai, avant de terminer la saison régulière avec la réception de Monaco, comme en 2022-2023.

C’est dans ce contexte que les dirigeants de Blois ont voulu provoquer un électrochoc en se séparant de leur entraîneur emblématique, qui venait de fêter ses 10 ans au club. Un club qu’il avait rejoint fin 2013 et qui évoluait encore en Nationale 1 masculine. Après l’avoir emmené en Pro B en 2016, il l’a conduit en Betclic ÉLITE en 2022 après deux montées manquées, une première fois (en 2018) en raison d’un problème administratif et une deuxième, en 2020, à cause de la COVID-19.

Le natif de Bressuire avait publiquement remis sa position en jeu lors de moments compliqués cette saison. Les divers changements de joueur n’auront pas eu l’effet escompté et c’est au tour de Mickaël Hay de prendre la porte. Le technicien de 49 ans, qui jouit d’une très belle réputation dans le milieu, ne devrait pas manquer de propositions pour la suite de sa carrière. Quant à l’ADA Blois, elle devra se trouver un nouvel homme fort.