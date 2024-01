Kerem Kanter débarque à l’ADA Blois

L’ADA Blois vient d’annoncer la signature de Kerem Kanter (2,08 m, 28 ans). Le pivot turc revient en France après avoir évolué à la JL Bourg en 2018-2019.

Un très bon attaquant en difficulté en défense

Lors de son passage en Jeep ÉLITE, le frère de l’ancien joueur NBA Enes Kanter, avait démontré de vraies qualités offensives. Mais ses cartons en présaison n’ont pas été réellement confirmées lors la saison régulière (7,2 points à 56,5% de réussite aux tirs et 3,2 rebonds en 13 minutes après 12 matches). Surtout, ses errances défensives l’ont mis en difficulté, à tel point qu’il a quitté le club en janvier pour rejoindre le Dzukija Alytus chez qui il a terminé meilleur marqueur du championnat lituanien (17,2 points à 52,8% et 7,5 rebonds en 29 minutes), en étant MVP du mois dès son arrivée. Depuis, le natif de Bursa a évolué à Badalone en Espagne (6,2 points et 2,9 rebonds en 12 minutes de moyenne en Liga Endesa et EuroCup), Rhodes en Grèce, Wroclaw en Pologne et, la saison dernière, à Akita au Japon (10,1 points à 46,4% et 6 rebonds en 19 minutes). Ce gaucher a notamment été champion de Pologne et meilleur rebondeur de l’EuroCup avec Wroclaw (8,8 prises par rencontre). L’ancien joueur de Green Bay et Xavier (NCAA) n’a cependant pas joué sur ce début de saison.

« Kerem va densifier notre raquette par sa présence, il a des qualités très différentes donc complémentaires de Brice (Dessert), c’est un vrai basketteur, gaucher avec de très bonnes mains ». Mickaël Hay, coach de l’ADA Blois

Déjà important face à Roanne ce samedi ?

Ce fort scoreur remplace Josh Hawley, qui avait quitté le club durant la trêve internationale. Si William Mosley avait signé pour le remplacer, il n’avait pas passé avec réussite la visite médicale. Depuis, l’équipe de Mickaël Hay avait gagné à Nancy, perdu à Dijon et signé une nouvelle victoire, face au Limoges CSP cette fois, ce dimanche 28 janvier. Sur ce dernier match, l’Abeille des Aydes a aligné une autre recrue, à savoir l’intérieur français Tidjan Keïta (2 points et 2 rebonds en 11 minutes). Cependant, ce dernier a signé avec une période d’essai.

« Kerem vient d’arriver mais nous sommes en contact étroit depuis début janvier, nous sommes très satisfaits car ses qualités sont bien connues, l’important sera qu’il trouve son rythme car il n’a pas joué cette saison, et malgré le travail individuel qu’il a fourni rien de ne remplace la compétition en équipe ». Julien Monclar, manager général de l’ADA Blois

L’ADA Blois est actuellement 15e de Betclic ÉLITE avec 8 victoires en 21 matches. S’il est bien qualifié par la Ligue Nationale de Basket (LNB), Kerem Kanter fera ses débuts avec sa nouvelle équipe ce samedi contre la Chorale de Roanne. Soit déjà un match décisif pour le maintien.