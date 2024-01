Milan Barbitch conclut la remontée de Blois contre Limoges

Après la victoire de Gravelines-Dunkerque (16e) contre Dijon la veille, Blois (15e) et Limoges (14e) pouvaient avoir encore un peu plus de pression avant de s’affronter. Après avoir longtemps couru après le score, Blois est progressivement revenu en seconde période et est finalement parvenu à s’adjuger la victoire face aux Limougeauds (75-73). Le meneur blésois Milan Barbitch, tout proche du triple-double (17 points à 4/13 aux tirs, 8 rebonds et 9 passes décisives, 3 ballons perdus et 10 fautes provoquées pour 23 d’évaluation, a inscrit le panier de la victoire sur un drive à une seconde du terme. avec cette victoire, l’ADA revient à hauteur du CSP (8 victoires).

Limoges démarre fort mais Blois finit mieux

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Blois a davantage soigné son arrivée que son départ. Menée d’entrée 0-10, l’ADA a payé sa timidité des premières minutes face à un Tyree Appleby déchaîné (18 points et 5 passes décisives), lui qui restait sur une prestation en demi-teinte face à Strasbourg. Jusqu’au milieu du 2e quart-temps (17-30, 13e), le moment choisi par les hommes de Mickaël Hay pour réagir et finir la première période quasiment au contact du Limoges CSP, grâce à plusieurs grosses actions de Rashard Kelly (9 points, 8 rebonds et 3 passes décisives) et Brice Dessert (7 points et 5 rebonds).

Dans le second acte, Limoges a continué à garder l’avantage mais n’a jamais pu reprendre plus de deux possessions d’avance (49-55, 25′). Prenant l’avantage pour la première fois du match à l’entame de l’ultime période sur un tir extérieur de Timothé Vergiat (59-58, 31′), Blois a définitivement pris les commandes dans les cinq dernières minutes de la partie. Malgré plusieurs gros paniers de Thomas Hieu-Courtois (10 points et 6 rebonds), donnant un avantage de +7 à l’ADA (72-65, 37′), Limoges est revenu dans la dernière minute grâce à l’énorme activité au rebond d’Ike Udanoh (9 points, 12 rebonds dont 5 offensifs, 6 fautes provoquées).

Mais la balle de match est revenue aux protégés du Jeu de Paume et plus particulièrement à son meneur Milan Barbitch qui, d’un drive bien senti, s’est frayé un chemin jusqu’au cercle afin de signer la 8e victoire de son équipe cette saison. Un succès essentiel avant de disputer un nouveau match d’importance pour le maintien face à Roanne (17e).

