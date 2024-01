Gravelines-Dunkerque, vainqueur de Dijon, peut encore croire à un maintien historique

De retour dans le Nord, plus de trois mois après le Dijon – Gravelines (90-67) qui lui a coûté sa place, Laurent Legname retrouvait son ancienne équipe. Et une nouvelle fois, cela s’est mal passé pour le technicien bourguignon, encore dans le camp des perdants (71-55). Ainsi, après avoir défait Nanterre au buzzer à Calypso, le BCM a parfaitement réussi sa première au stade des Flandres de Dunkerque.

« L’attitude et l’état d’esprit n’y étaient pas » pour Dijon

Après un premier quart-temps en sa défaveur (13-19), Gravelines-Dunkerque a dominé le restant de la partie face à Dijon. Renforcé par le retour de Kris Clyburn (14 points), le BCM a ensuite mis sous étuve les Dijonnais, qui n’ont marqué que 36 points lors des trente minutes suivantes. Extrêmement maladroite à l’intérieur (12/36 à 2-points) et dominée au rebond (41 rebonds à 26), la JDA a perdu le combat physique face à une équipe nordiste où tous les leaders ont répondu présents, à l’image des 16 points de Michael Stockton ou encore du 16 d’évaluation de Chris Babb. « C’est un mauvais match car les attitudes et l’état d’esprit n’y étaient pas tout simplement, constatait également Laurent Legname en conférence de presse. Ce soir, on a fait preuve de suffisance dans cette approche du match et on l’a payé cash. »

Avec cette victoire, la mission maintien du BCM n’est plus une utopie. Ce sixième succès en neuf rencontres permet à Gravelines-Dunkerque de revenir quasiment à hauteur du premier non-relégable, Blois (une victoire d’écart).

