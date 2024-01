Blois rapatrie le globe-trotter Tidjan Keita

Originaire de Seine-et-Marne, Tidjan Keita (2,08 m, 27 ans) possédait l’un des cursus les plus atypiques du basket français : le Québec en prep-school, puis un cursus professionnel partagé entre trois jours de contrat avec les Phoenix Suns (en octobre 2017), la G-League, les divisions inférieures allemandes, la ligue d’été canadienne, Israël et… le GET Vosges. C’était au cœur de l’hiver 2019 : l’intérieur francilien avait été testé par le club spinalien, qualifié de « vrai potentiel » par Laurent Mathis. Mais la mise à l’essai n’avait pas été concluante : 2,6 points à 48%, 2,8 rebonds et 2 balles perdues de moyenne en 8 apparitions de Nationale 1. « Il y a le Tidjan que je vois à l’entraînement et celui en match : il n’est pas prêt mais il a un potentiel », insistait le coach vosgien à l’époque.

Un contrat assorti d’un essai

Cinq ans après, Tidjan Keita va se voir offrir une nouvelle chance en France, avec un deuxième essai. À un échelon bien plus prestigieux cette fois, en Betclic ÉLITE, avec l’ADA Blois. En quête d’un poste 5 pour épauler Brice Dessert, le club blésois avait ciblé un autre joueur mais ce dernier fait face à des complications administratives depuis quinze jours. Par conséquent, l’actuel 15e du championnat a changé son fusil d’épaule, offrant sa chance à l’ancien intérieur du CS Meaux et du Coulommiers BB.

Un vrai pari puisque Keita évoluait encore en troisième division allemande il y a deux ans (14,8 points à 59%, 8,4 rebonds et 1,6 passe avec Iserlohn), mais un strapontin gagné grâce à ses performances en Israël l’année dernière. Embauché par l’Hapoël Beer-Sheva, l’international guinéen a séduit en Winner League, faisant des merveilles avec ses qualités athlétiques (9,6 points à 53%, 5,3 rebonds et 1,1 passe décisive). Son premier passeport vers le haut niveau. Le second à Blois ?