Guillaume Vizade : « Les joueurs ont été magnifiques »

Après avoir remporté la Leaders Cup Pro B, Vichy n’est pas passé loin de la finale de la Coupe de France. Le lendemain de sa victoire sur Le Portel, la JAV s’est inclinée 73 à 68 en demi-finales de la compétition ce dimanche 17 mars à Trélazé contre la JDA Dijon.

« On voulait être dans la situation de jouer un vrai match de basket, on ne voulait pas reculer dans les duels face à une équipe très structurée, a expliqué l’entraîneur Guillaume Vizade au Bien Public. Les 45 rebonds à 30, c’est exceptionnel pour l’équipe, cela nous a permis d’espérer jusqu’à la fin. Les joueurs ont été magnifiques, contre une équipe qui a certainement une des meilleures raquettes de Betclic Elite derrière celles qui jouent l’EuroLeague et l’EuroCup. Les avoir forcés à perdre 21 ballons, c’est aussi une énorme fierté, cela représente qui on est. Il faut souligner les temps forts, on gagne deux quart-temps, dont le dernier, ce n’est pas rien. »