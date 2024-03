La JDA Dijon de retour en finale de la Coupe de France !

En 2021, Laurent Legname avait quitté la JDA Dijon sur une finale de Coupe de France (perdue 61-77 contre l’ASVEL). Trois ans plus tard, après un exil peu fructueux entre Bourg-en-Bresse et Gravelines-Dunkerque, le technicien varois va retourner à l’Accor Arena, avec l’opportunité de décrocher un second trophée à la tête du club bourguignon après la Leaders Cup 2020.

Oniangue, au bon souvenir de 2021…

Alors oui, le parcours dijonnais aura été facilité à Trélazé par son opposition aux deux équipes de Pro B du plateau. Mais si l’Élan Béarnais n’a opposé aucune résistance en quart de finale samedi (90-58), Vichy a été plus coriace dans le duel des Jeanne d’Arc. Un homme, surtout, était motivé à l’idée de prouver sa valeur : Ilias Kamardine, prêté à la JAV et lié à Dijon pour les trois prochaines saisons. Seul Auvergnat à surnager avec Mamadou Guisse (13 points et 9 rebonds), le MVP de l’EuroBasket U20 a longtemps maintenu un semblant de suspense (15 points à 6/9 de réussite aux tirs).

Dans un match assez terne, voire brouillon (plus de 40 balles perdues en cumulé !), la JDA a su capitaliser sur sa défense pour pousser les hommes de Guillaume Vizade vers de trop nombreuses errances et sur la maladresse aux lancers-francs de la JAV (18/29), certes moins marquée que la veille contre Le Portel (11/27 !), mais toujours trop importante à ce niveau. De quoi mettre l’équipe thermale dans les cordes à l’entame du money-time (61-47, 32′). Pourtant, les pensionnaires de Pro B ont eu deux shoots pour revenir à -3 dans la dernière minute.

Côte Dijon, quelques individualités sont sorties du lot afin de faire la différence et contenir le come-back vichyssois (de -14 à -6). Si Gregor Hrovat avait fait très mal à son ancien club palois samedi (20 d’évaluation), le Slovène a été beaucoup plus effacé (3 lancers-francs marqués et 5 interceptions) et a laissé la vedette à un autre vainqueur de l’édition 2021, Giovan Oniangue, décisif avec 13 points, 3 rebonds et 5 passes décisives.

Que ce soit face à Strasbourg ou Monaco, la JDA aura forcément des souvenirs en tête

Affronter Strasbourg en finale rappellerait certainement de très bons souvenirs à toute l’escouade d’anciens béarnais. Mais vu que la probabilité restera toujours de croiser le fer avec l’AS Monaco, la JDA Dijon pourra se rassurer en se remémorant que son dernier trophée a été décroché sur la base d’une demi-finale homérique face à la Roca Team à Disney. Quoiqu’il arrive, ce samedi parisien qui se profile à la fin avril représentera une opportunité inespérée de sauver, et même mieux que cela, une saison qui menaçait dangereusement de s’embarquer sur une pente glissante…

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre