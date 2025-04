Guillaume Vizade avec les Clippers lors de la Summer League NBA : « Une opportunité d’apprendre »

Avec son départ de l’équipe de France U20 et son refus de répondre aux sollicitations d’autres fédérations nationales, Guillaume Vizade (42 ans) savait que son été 2025 s’écrirait certainement aux États-Unis. Cela n’a pas manqué.

Sollicité par 6-7 franchises différentes, le Clermontois a choisi de faire partie du staff technique des Los Angeles Clippers lors de la prochaine Summer League (du 10 au 20 juillet à Las Vegas), comme annoncé par L’Équipe.

« Échanger des idées »

Forcément intéressé à moyen terme par le basket américain, l’entraîneur du Mans Sarthe Basket (où il est sous contrat jusqu’en 2028) pourra prendre la température d’un nouveau monde pour la première fois, avec l’idée d’une intégration progressive.

« La participation à la Summer League est une opportunité d’apprendre et de m’infuser une bonne dose de basket américain qui m’a été proposé par les dirigeants des Clippers », confirme-t-il. « C’est aussi l’occasion d’échanger des idées avec le staff, notamment sur la terminologie et les pratiques d’entraînement, ans le développement du jeu avec leurs contraintes de temps et le développement des joueurs à l’intérieur de saisons éprouvantes. »

Coach apprécié dans le milieu, Guillaume Vizade vit une première saison formidable en Betclic ÉLITE avec le MSB. Déjà vainqueur de la Leaders Cup, il pourrait effectuer un doublé avec la Coupe de France (finale à venir contre Paris) et se qualifier directement pour les playoffs si son équipe se maintient dans le Top 6.