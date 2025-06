Le Kop Parisii, dynamiteur d’une Adidas Arena feutrée : « L’ambiance s’améliore mais on part de loin »

Alors que la finale entre le Paris Basketball et l’AS Monaco bat son plein, le groupe de supporters parisien, les Parisii, essaie de jouer son rôle de 6e homme pour permettre à ses protégés de soulever le premier titre de champion de France du club. Avant le match 2 de la série, Redouane, président du Kop, évoque l’enjeu de ces Finales LNB, l’avenir du club ainsi que l’atmosphère et une ambiance pas toujours simple à mettre dans une Adidas Arena parfois feutrée.

Les premières finales LNB de Paris

« Face à une équipe du niveau de Monaco, la bataille sera rude mais belle. C’est peut-être l’année où ils sont les plus prenables, avec les soucis qu’ils rencontrent en interne. On a juste à jouer notre jeu, pour ne pas avoir de regrets et ça ira ! En tout cas, l’équipe est surmotivée. »

« L’histoire voudrait un match 5 à la maison, pour célébrer le titre mais aussi les joueurs qui vont nous quitter. Être champion sur un game 5 serait le plus beau des storytellings. Maintenant, je pense qu’il faut être raisonnable et tout faire pour finir le travail à Monaco. Cela nous évitera de jouer avec nos émotions (sourire). »

La fin d’une ère à Paris

avec les départs de Shorts & compagnie

Cette série des finales LNB sera dans tous les cas la dernière pour plusieurs joueurs majeurs, comme TJ Shorts, Tyson Ward et d’autres ; mais aussi du coach Tiago Splitter. Ce qui va marquer « la fin d’une ère » à Paris comme le disait Nadir Hifi, dont l’avenir semble s’inscrire dans la capitale. Un chapitre qui aura vu l’équipe de David Kahn s’inscrire profondément dans le paysage européen.

« À leur arrivée, ils ont changé la vision que les gens avaient du Paris Basketball. Le Kop était très attaché aux joueurs d’avant, mais sportivement cette équipe a tout dépassé grâce à son alchimie, sa cohésion, son mental. Ils nous ont rendus fiers. »

« Lorsque l’on a entendu les premières rumeurs de départs, on était un peu tristes, parce qu’on espérait que ces joueurs allaient rester plus longtemps. Mais finalement, on se rend compte que la boucle est presque bouclée. Elle pourrait même être bouclée avec ce titre de champion de France »

La difficile création d’une ferveur dans un club jeune

L’entrée dans l’Adidas Arena du Paris Basketball a presque coïncidé avec les débuts de T.J. Shorts et ses partenaires (inauguration en début d’année 2023). La très belle réussite du club sous Tuomas Iisalo, puis Tiago Splitter, a bien aidé pour remplir une salle autrement plus imposante (8 000 places) que la modeste Halle Carpentier (4 000 places). Malgré un taux de remplissage plutôt élevé en Betclic ELITE (95%), l’ambiance est parfois terne à l’Arena Porte de la Chapelle, avec des spectateurs davantage « consommateurs que supporteurs » comme l’explique le président du Kop Parisii.

« Les joueurs y sont pour beaucoup dans l’ambiance : ils sont très proches du public, font lever la foule dans les matchs. Si l’Adidas Arena est aussi remplie aujourd’hui, c’est grâce à eux, aux résultats qu’ils apportent. Si nous avons plus de 200 adhérents aujourd’hui, c’est grâce à des joueurs qui donnent envie de se déplacer. »

« L’ambiance s’améliore d’année en année mais on part de loin. C’est un débat infini mais dans une ville comme Paris, c’est compliqué de créer de la ferveur car les spectateurs viennent en consommateurs plus qu’en supporteurs. C’est aussi le cas au Parc des Princes. Mais lors des gros matchs ou dans les moments chauds, il y a vraiment une superbe ambiance ! Le club est jeune, il faut passer par là ; mais en sept ans, on a déjà créé un noyau de spectateurs importants. »