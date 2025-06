Fos-Provence enchaîne les recrues, avec un meneur expérimenté : Malela Mutuale

Le recrutement de Fos Provence s’accélère dans le but de retrouver la Pro B. Le club provençal vient d’annoncer l’arrivée d’un joueur référencé en ville, en la personne du meneur Malela Mutuale (1,89 m, 33 ans).

Après avoir déjà annoncé le retour de Domnick Bridgewater, Fos Provence continue de s’entourer de joueurs référencés en faisant venir Malela Mutuale. Âgé de 33 ans, le meneur a fait les beaux jours d’Orléans notamment (six saisons). Formé au Pôle France puis à Paris-Levallois, où il découvre l’élite, le français peine à s’imposer dans ses premières saisons que ce soit dans les Hauts-de-Seine ou à Dijon. Après un passage réussi en Pro B (à Aix-Maurienne), il retrouve l’élite avec Le Havre et s’impose comme un joueur LNB référencé après ses passages à Saint-Quentin puis donc l’OLB.

Dernièrement, il évoluait à Caen où il a connu la montée en Pro B. La saison passée, dans le Calvados, il affichait des moyennes de 4,1 points (27,5% aux tirs), 3 passes et 2 rebonds en 24 minutes de jeu en moyenne. Joueur le plus capé d’Orléans (213 matchs), il est doté d’une expérience indéniable en dépit d’un déclin statistique somme toute logique. Au niveau de la NM1, il s’agit d’une excellente recrue pour les BYers qui continuent leur mercato clinquant.

Emmanuel Schmitt, entraîneur du Fos-Provence Basket :

« Malela est un joueur qu’on ne présente plus dans le basket français, qui a évolué en Pro A, en Pro B et en N1 avec à chaque fois une grosse participation dans des équipes qui ont eu du succès collectivement. On est très heureux qu’il nous rejoigne. Il sera un parfait complément de Dominick (Bridgewater) sur le poste de meneur, qui a une grosse expérience de ce qu’il faut faire pour gagner, qui est capable de défendre très dur, qui a une grosse connaissance du jeu et du championnat. Il va nous apporter toute son expérience et toute sa maîtrise. »