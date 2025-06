Marième Badiane et Fenerbahçe : c’est fini

Pourtant champion de Turquie, le Fenerbahçe Istanbul conclut une saison décevante, qui semble pousser le club stambouliote à du changement. Marqués par l’échec en demi-finales d’EuroLeague face à l’USK Prague, les dirigeants turcs ont choisi de se séparer de la coach Valérie Garnier puis de plusieurs éléments majeurs de l’effectif, dont la Française Marième Badiane (1,90 m, 30 ans) avec qui la rupture du contrat a été officialisée dimanche 1er juin.

Marieme Badiane’e Teşekkürlerimizle! 2023-24 sezonunda kadromuza katılan, Çubuklu formamızla 1 EuroLeague Women, 1 FIBA Süper Kupa, 2 Türkiye Ligi ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan oyuncumuz Marieme Badiane ile yollarımız ayrılmıştır. Marieme Badiane’e tüm… pic.twitter.com/wx8HuZ9CFW — Fenerbahçe Opet (@fbkadinbasket) June 1, 2025

La Bretonne avait rejoint les bords du Bosphore en février 2024, contribuant au sacre en EuroLeague en 2024, mais aussi en Supercoupe FIBA, en Coupe présidentielle, et aux deux titres de champion de Turquie. Cette saison, l’intérieure tricolore apportait 14,3 points, 7,5 rebonds, 2,7 passes et 0,8 interception par match en 28 minutes de moyenne en championnat turc. Elle était toutefois moins responsabilisée en Euroleague, avec seulement 15 minutes de moyenne pour 4,8 points, 3,5 rebonds, 1,1 passe et 0,7 interception par match.

Badiane n’est pas la seule victime du grand ménage de printemps stambouliote : Nyara Sabally (1,96 m, 25 ans), Tina Charles (1,93 m, 36 ans) et Nikolina Milic (1,91 m, 31 ans) ont également été remerciées. Avant de décider de son futur club européen, Marième Badiane doit se concentrer sur sa saison WNBA avec le Minnesota Lynx, où son temps de jeu est faible jusqu’ici (moins de 4 minutes pour petites 3 apparitions). Elle est aussi engagée au niveau international en vue de l’EuroBasket 2025 de cet été : Badiane ralliera le stage de l’Équipe de France à l’INSEP le 8 juin.