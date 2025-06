L’ASVEL frustre d’entrée l’AS Monaco : +20 lors du match 1 de cette demi-finale !

Si l’ASVEL éprouve des difficultés contre l’AS Monaco ces dernières années, notamment sur la scène européenne, cela n’est absolument pas le cas en Betclic ELITE cette saison. Après avoir remporté ses deux matchs de la régulière contre l’ASM, le club villeurbannais a également parfaitement débuté sa série de playoffs des demi-finales contre le double champion en titre, avec une victoire nette sur le score de 94 à 74 lors du match 1.

L’excellent début de match de l’ASVEL

L’ASVEL et Monaco, après avoir réussi à triompher au 3e et dernier match de leur quart de finale respectif contre l’Élan Chalon et Le Mans, se retrouvaient dans l’imposante antre de Décines pour une demi-finale aux allures de finales. Malgré le fait de défier l’armada monégasque, certes sans Mike James (suspendu à titre provisoire par son club), Théo Maledon (11 points, 4 passes décisives) et ses partenaires sont rentrés sans complexe dans cette opposition, pour un succès plus que positif à l’arrivée pour débuter cette série.

L’ASVEL s’est mise dans d’excellentes dispositions pour mener d’entrée de jeu dans cette série. Plus agressive et impactante que la Roca Team, l’équipe de Pierric Poupet a tout de suite crispé son adversaire. Forçant sept pertes de balles monégasques dans le seul premier quart-temps (15 au final) comme sur un Nick Calathes à côté de ses pompes dans le Rhône (6 points et 3 ballons perdus pour 1 passe décisive), Villeurbanne avait déjà inscrit plus de 30 points après seulement dix minutes de jeu (31-21). Piqué à froid, Monaco a cependant réagi dès le deuxième quart-temps, faisant mal à l’intérieur par son pivot Mam’ Jaiteh (13 points dont 9/12 aux LFs). Mais les têtes de la Principauté étaient plus souvent occupées à discuter (voire s’énerver) avec les arbitres qu’autre chose, à l’image du tir au buzzer à la mi-temps de Melvin Ajinça (49-45), totalement délaissé par Elie Okobo qui réclamait un coup de sifflet.

Monaco se frustre avec l’arbitrage et laisse échapper le match 1

Un petit instrument qui n’a cessé d’émettre en seconde période, avec des fautes à répétition des deux côtés. Dans une partie devenue entrecoupée par les interventions des arbitres, c’est l’ASVEL qui s’en est le mieux sortie, parvenant progressivement à complètement décrocher Monaco. Avec notamment des tirs extérieurs d’un Andre Roberson à l’énorme activité (16 points dont 2/3 à 3-points, 8 rebonds, 2 interceptions et 2 contres), Villeurbanne a achevé de construire sa première victoire dans cette série en début de dernier quart-temps en signant un 10-3 (78-61, 32′), pour finalement s’imposer 94 à 74.

Alors que la Roca Team mettait en avant « sa fatigue physique et mentale » en avant-match, c’est surtout son manque de sang-froid et de concentration qui lui a fait défaut ce mardi. « On doit tout faire mieux », soufflait Jordan Loyd au micro de DAZN. « On n’a pas fait attention à assez de détails, on doit batailler beaucoup plus que cela. » Et ce dès le match 2, jeudi 5 juin, toujours à Lyon, sous peine de rentrer en Principauté avec une énorme pression. Ce que souhaite évidemment l’ASVEL, qui tentera de « garder ce même niveau de jeu » dans 48 heures.