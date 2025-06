Courtside, épisode 13 : Les demi-finales de Betclic ELITE en ligne de mire, qui pour faire la différence ?

Betclic ÉLITE - Les demi-finales de Betclic ELITE débutent avec un carré final identique à celui de la saison dernière : Paris, Bourg, l’ASVEL et Monaco. Dans ce nouvel épisode de Courtside, Maxime Bodilis et Gabriel Pantel-Jouve reviennent sur les enseignements du play-in et des quarts, analysent l’état de forme des demi-finalistes et désignent les joueurs susceptibles de faire basculer la série, entre résurgence, revanche et révélations.