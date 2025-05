Courtside, épisode 12 : La NCAA, nouvel eldorado des jeunes joueurs, au grand regret du basket français ?

La NCAA est devenue bien plus qu’une simple passerelle académique vers le professionnalisme. Grâce à la révolution du NIL (Name, Image and Likeness), le championnat universitaire nord-américain est désormais capable d’attirer des talents du monde entier, et en particulier français. Dans l’épisode 12 du podcast Courtside, Maxime Bodilis et Gabriel Pantel-Jouve reviennent sur cette tendance qui bouleverse le basket français.

Une fuite massive et inarrêtable

De Roman Domon (2,07 m, 19 ans) à Ilias Kamardine (1,93 m, 21 ans), en passant par Yohann Sissoko (1,94 m, 19 ans) et Wilson Jacques (2,13 m, 20 ans), la vague de départs vers la NCAA prend de l’ampleur chaque année. Les raisons sont claires : un cadre de vie séduisant, une exposition mondiale, des contrats potentiellement très lucratifs grâce au NIL et une flexibilité totale dans le parcours universitaire, à travers le fameux transfer portal.

Gabriel Pantel-Jouve souligne à quel point la NCAA a su profiter de ces nouvelles règles pour attirer les meilleurs prospects français, souvent au détriment des clubs formateurs tricolores qui ne peuvent suivre la cadence financière et juridique imposée par le système américain.

🇫🇷 Marc-Owen Fodzo Dada the top scorer in espoirs is considering the NCAA route The, 6’4 guard is averaging 23.8 points, 6.2 rebounds, 5.2 assists and 2.7 steals per game on 55/34/71 splits The 18-year old prospect recently got invited for France’s U19 preliminary squad pic.twitter.com/NLxZRUH2Nf — Arman Jovic (@PDTScouting) May 7, 2025

La LNB, impuissante et sans recours

Maxime Bodilis rappelle dans cet épisode que la LNB, et plus largement les clubs européens, n’ont aucun levier pour freiner cette tendance. Non affiliée à la FIBA, la NCAA n’exige aucune lettre de sortie pour qualifier un joueur, même sous contrat. Résultat : les clubs français se retrouvent dépossédés gratuitement de leurs meilleurs éléments, après avoir investi dans leur développement. Une situation qui interroge profondément le modèle économique de la formation en France, dont la rentabilité est de plus en plus remise en cause.

