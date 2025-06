La colère de Vassilis Spanoulis : « Quand on gagne des millions pour jouer au basket, on ne peut pas être fatigué ! »

Vassilis, quelle est votre réaction sur cette défaite inaugurale à l’ASVEL ?

Félicitations à l’ASVEL, qui a été meilleure que nous. De notre côté, nous avons été plus que mauvais. Je ne peux pas utiliser d’autres mots. On dirait que nous ne sommes pas venus ici pour jouer. On a un match tous les deux jours quand d’autres ont eu une pause entre samedi et mercredi. Je ne comprends pas la programmation de la LNB. Dans le basket, chaque jour est important pour la récupération mais ce n’est pas une excuse. Nous n’avons pas bien joué et l’ASVEL a mérité sa victoire.

Après le Final Four, nous avons beaucoup parlé avec les joueurs mais nous sommes vides physiquement et mentalement. Je ne comprends pas pourquoi. C’est du basket, on doit aimer cela et se battre pour des titres ! Je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe mais c’est ma responsabilité de corriger cela.

Vos joueurs ont semblé émoussé physiquement…

La fatigue, c’est pour un père ou une mère de famille qui travaille toute la journée pour nourrir ses enfants et payer son loyer. Mais être fatigué à cause du basket, je ne comprends pas. C’est une fatigue mentale peut-être mais il faut toujours prouver quelque chose sur le terrain. On ne le fait pas en parlant, mais en agissant. Quand on est basketteur, on fait de sa passion son métier et on gagne des millions pour cela… Donc je ne suis pas d’accord quand j’entends que certains sont fatigués. Qu’on me dise qu’on a eu une mauvaise journée, que l’on n’était pas prêt mentalement, je peux l’entendre. Mais dire qu’on est fatigué, c’est irrespectueux envers tous les autres gens qui travaillent toute la journée pour un salaire bien différent à la fin du mois.

Y-a-t-il du nouveau concernant la suspension de Mike James ?

Ce n’est pas à moi de vous le dire. Tout le monde a écrit dessus et on verra ce qui se passera. Combien de temps sera-t-il suspendu ? Demandez au président ou au GM, pas à moi.

Tout ce contexte a-t-il pu affecter les autres joueurs ?

Bien sûr que cela peut affecter les autres joueurs. Mais quand votre leader n’est pas là, surtout suite à une telle décision, c’est aux autres d’élever leur niveau. Ils doivent jouer afin de prouver qu’ils peuvent avoir leur place au plus haut niveau. Souvent, les joueurs se plaignent qu’ils ne jouent pas assez, que Mike a trop la balle, etc. Mais du coup, dans un tel contexte, montrez quelque chose ! Montrez que vous êtes meilleur que ça ! Ça doit être une motivation pour tout le monde.

Qu’attendez-vous de votre équipe pour le Match 2 ?

Qu’elle joue au basket ! Aujourd’hui, nous n’avons pas joué. On blaguait comme si c’était un match amical, on n’avait pas d’énergie, on râlait beaucoup trop. C’est une demi-finale et on a joué sans intensité, sans envie, sans passion… On a été si proches de décrocher la première EuroLeague de l’histoire de notre club. Maintenant, je ne joue plus au basket mais j’assume la responsabilité de toutes les défaites.