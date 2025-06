Karim Remil suit Julien Mahé à Nanterre : « Une belle preuve de confiance »

Officiellement nommé entraîneur principal de Nanterre 92, Julien Mahé a annoncé dans sa conférence de presse d’intronisation que son adjoint au SQBB, Karim Remil, allait également faire partie de l’aventure nanterrienne.

Pour le nouveau coach francilien, l’arrivée de son adjoint veut dire beaucoup : “C’est une grande marque de confiance que de le signer également. Karim est un garçon qui travaille très dur. Cela permet d’avancer dans le bon sens”. Avec Guillaume Pons, ils formeront “un trio efficace”.

Un CV fourni et une entente qui n’est plus à prouver

Depuis deux saisons, Karim Remil était l’assistant de Julien Mahé au SQBB, qu’il avait rejoint après le titre de champion de Pro B en 2023. Leur entente a été immédiate et a permis au club de l’Aisne de faire mieux que simplement se maintenir. Dès la première saison après la montée, le SQBB avait bouclé l’exercice 2023-2024 avec une sixième place, synonyme de Coupe d’Europe, et un bilan à l’équilibre (17 victoires et 17 défaites). La saison qui vient de s’écouler a été plus difficile, à deux vitesses, tant il a fallu jongler entre la BCL et le championnat, qu’ils concluent au play-in, à la dixième place.

Au-delà de cette expérience commune depuis deux ans, Karim Remil dispose d’un CV très complet, à 36 ans seulement. Le Suisse officiait déjà comme assistant à Fos-sur-Mer de 2017 à 2023, tant en Betclic ELITE qu’en Pro B avec Rémy Valin. Le technicien exerce depuis 2012 dans l’Hexagone, où il a d’abord été assistant de l’équipe Espoirs de la JDA Dijon jusqu’en 2015, tout en étant entraîneur principal en U18 France. Il a également été assistant au SLUC Nancy entre 2015 et 2017.