Dubaï va faire revenir Aleksa Avramovic en EuroLeague

Actuellement en plein dans les finales de VTB League avec le CSKA Moscou, Aleksa Avramovic va tenter de terminer son expérience russe par un titre. Car d’après les informations de Basket News, l’international serbe aurait paraphé un contrat de trois ans avec le Dubai Basketball, qui devrait faire ses débuts en EuroLeague en 2025-2026. Ainsi, comme son partenaire français Amath M’Baye (2,05 m, 35 ans) avec le Paris Basketball, le meneur de jeu va retrouver l’EuroLeague.

Fort d’une longue expérience en club et en sélection, Aleksa Avramovic (1,93 m, 30 ans) est un gros coup pour la formation émiratie qui s’apprête à découvrir l’élite européenne. Il sera l’une des pièces maîtresses de l’effectif de Dubaï qui tentera de surprendre son monde. Au CSKA Moscou, le meneur de 30 ans tournait à 12,8 points (46,5% aux tirs), 3.4 passes, 1.3 interceptions et 2.8 rebonds de moyenne en 20 minutes de jeu en moyenne en saison régulière de VTB League.

Formé au Borac Cacak , sa ville natale, l’international serbe est resté au pays pendant quatre saisons avant de s’envoler en Italie, à Varese , en 2016. Là-bas, il s’est imposé et a ensuite pris la direction de l’Espagne en 2019, à Malaga et à l’ Estudiantes Madrid . En 2021, il revient en Serbie, au Partizan Belgrade, où il a prouvé son niveau au plus haut échelon européen, l’EuroLeague, avant de rejoindre le CSKA l’été dernier. Très clutch, notamment avec sa sélection nationale, le meneur fera partie du projet européen de Dubaï.