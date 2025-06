L’équipe de France marche sur la Belgique : +49 contre Meesseman et ses partenaires !

Pour son 3e et avant-dernier match de préparation à l’EuroBasket 2025, l’équipe de France n’a fait aucun cadeau aux championnes d’Europe en titre. À Brest ce mardi 3 juin, les Bleues ont littéralement balayé les Belgian Cats, l’emportant sur le très large score de 91 à 42 face à Emma Meesseman et ses partenaires !

Les Bleues s’imposent avec la manière ✅ Les deux équipes se retrouveront demain pour un nouveau match de préparation à 21h sur @lachainelequipe 📺#PassionnémentBleu | #FRABEL pic.twitter.com/h91kdGCIJ5 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 3, 2025

Déjà largement en tête après seulement dix minutes de jeu (27-10), l’équipe de France a définitivement éteint tout suspense dans cette rencontre dès la période suivante, remportant le deuxième quart-temps sur le score encore plus lourd de 27 à 6 ! Ainsi, avec déjà un écart de 38 points à la mi-temps, la messe était dite pour ce 3e match de préparation des Bleues, le 2e officiel. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont eu le mérite de ne pas se relâcher pour une victoire finale de +49, avec notamment 14 points de Leïla Lacan (4/5 aux tirs et 4/8 aux LFs), la nouvelle venue dans le groupe France en provenance de la WNBA.

Des Belgian Cats revanchardes ce mercredi,

pour une confrontation plus équilibrée ?

« On s’attendait à une confrontation un peu plus équilibrée », concédait Valériane Ayayi au micro de L’Équipe. « Mais on sait ce qu’on est capables de produire et on s’est rendu le match facile en les poussant à louper des tirs. » Peut-être la seconde et dernière manche pourra remplir les attentes de la capitaine tricolore ce mercredi 4 juin. Lors d’une rencontre qui sera cette fois retransmise sur La Chaîne L’Équipe (21h), les Belgian Cats auront certainement à coeur de prendre leur revanche face à leurs bourreaux des demi-finales des JO de Paris 2024. Histoire d’avoir un dernier test grandeur nature avant de prendre la direction de la Grèce et de l’EuroBasket 2025.