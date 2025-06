Après sa gifle de la veille, l’équipe de France subit la revanche de la Belgique

Au lendemain dans un match où il n’y a pas eu de suspense (91-42), le second match en deux jours entre France et Belgique a été beaucoup plus accroché à Brest ce mercredi 4 juin. Mais cette fois, pour son dernier de préparation à l’EuroBasket 2025, l’équipe de France s’est inclinée face aux Belgian Cats (60-63).

Une piqûre de rappel avant l’Euro

Alors que les Bleues ont délivré un festival offensif la veille (91 points marqués), face à une équipe belge certes peu combative, la rencontre de ce mercredi a été beaucoup plus poussive côté tricolore. Coupables de 28 ballons perdus, les partenaires de Valériane Ayayi (17 points à 6/13 aux tirs) ont cette fois été moins précises dans les schémas de jeu de Jean-Aimé Toupane. Pourtant devant dans les deux dernières minutes (60-56), l’équipe de France a finalement laissé échapper la victoire face à une dernière série belge (0-7), avec notamment deux paniers de l’ancienne joueuse de Villeneuve d’Ascq, Behty Mununga (13 points à 100% aux tirs).

« On n’y était pas, on s’est fait bousculer alors qu’on veut pouvoir imposer notre rythme. On a perdu notre basket », avouait Romane Bernies au micro de L’Équipe. « Comme l’a dit le coach, c’est bien que ça nous arrive maintenant, il n’y a pas à tirer la sonnette d’alarme car il reste du travail. » Une fin de préparation et un EuroBasket qu’il faudra aborder sans Marine Fauthoux pour l’équipe de France. La meneuse de jeu est contrainte de déclarer forfait en raison d’une entorse au genou gauche intervenu lors du premier match de préparation contre la Belgique.

Après ce dernier match de préparation, l’équipe de France va désormais aborder son dernier bloc de travail, à l’INSEP (8-10 juin) puis à Orléans (11-14 juin) avec les arrivées attendues de Janelle Salaün et Marième Badiane, avant de prendre la direction de la Grèce pour y disputer l’EuroBasket 2025.