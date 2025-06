Juhann Begarin au fond du banc à Monaco : « Je me plie aux choix du coach, je dois juste rester prêt ! »

Depuis le retour de la trêve internationale de la fin du mois de février, l’AS Monaco s’est retrouvée embarquée dans un tunnel de 32 matchs. Un rythme infernal auquel ne prend presque pas part Juhann Begarin, très peu utilisé par Vassilis Spanoulis, seulement 8 apparitions sur la séquence.

Mardi soir, l’arrière guadeloupéen a eu le droit de se dégourdir les jambes à la LDLC Arena, et c’était uniquement parce que la Roca Team n’avait plus rien à espérer. Lancé dans les 4 dernières minutes, l’ancien nanterrien a, au moins, amené un peu d’envie à une équipe qui en manquait cruellement (4 points à 2/3, 1 rebond et 1 minute). En conférence de presse, il est revenu sur la déroute monégasque.

Juhann, que vous inspire la prestation monégasque lors de ce Match 1 de la demi-finale de Betclic ÉLITE ?

Elle n’a pas été très fameuse… On a déjoué. On n’a pas montré le niveau qu’on a su afficher jusqu’à aujourd’hui. On l’a payé. L’ASVEL est une très bonne équipe. Quand une équipe est un peu en-dessous de ses standards, ça penche forcément du côté de l’autre.

Y-a-t-il une forme de lassitude physique et mentale après l’incroyable enchaînement des quinze derniers jours ?

On est des êtres humains. C’est sûr que tout le monde est fatigué mais ce n’est pas ce qui fait qu’on ne va pas jouer. Comme le coach l’a dit, on peut être fatigué mais on a des responsabilités. On joue un sport qui est notre loisir. On doit montrer qu’on est une équipe qui vise le titre. On a joué la finale de l’EuroLeague il y a quelques jours de cela donc en championnat de France, on doit montrer et prouver à tous les matchs.

Justement, à quel point cela a-t-il pu être difficile pour certains de rebasculer sur la Betclic ÉLITE après la terrible désillusion de l’EuroLeague ?

Je ne pense pas que ce soit le cas. Tous les joueurs de l’équipe sont des compétiteurs. Dès qu’on a l’opportunité d’aller chercher un titre, on va tenter de le faire. Alors je ne sais pas si ça a été dur pour certains, je ne peux pas parler en leur nom. Mais pour les fréquenter quotidiennement, ce sont tous des compétiteurs. Personne n’aime perdre ici, personne n’a envie de partir en vacances dès maintenant, on veut tous aller jusqu’au bout, pour au moins repartir de cette saison avec un trophée. Donc je ne pense pas que ce soit une question de reconcentration.

À quel point le contexte actuel néfaste autour de l’AS Monaco, incarné par la suspension de Mike James, pèse-t-il sur vos ?

Ce sont des choses qu’on ne peut pas contrôler, ce n’est pas de notre ressort. Les décisions des dirigeants nous dépassent. Nous, les joueurs, on est juste là pour jouer au basket. Si certains manquent, on ne peut rien y faire. On essayera toujours de donner notre maximum pour compenser l’absence du joueur en question, peu importe son identité.

Vous ne jouez pas, ou très peu, sur les gros matchs. Aucune apparition en EuroLeague depuis le 7 février, 0 minute sur la série contre Le Mans, seulement 3 minutes et 54 secondes de jeu ce mardi alors que la rencontre était déjà pliée… Comment vivez-vous cela ?

C’est aussi quelque chose que je ne peux pas contrôler. Le coach sera plus apte à vous répondre, ce sont ses choix et je ne peux que m’y plier. Je dois rester prêt pour quand je serai appelé, à n’importe quel moment de la saison, n’importe quel moment du match. Je dois juste être prêt pour donner le meilleur de moi-même et aider l’équipe.