La FFBB a libéré Ismaël Kamagaté, qui va jouer pour la Côte d’Ivoire

L’équipe de France masculine a choisi ses 12 joueurs pour la fenêtre internationale de novembre 2024. Parmi eux, on ne retrouve pas Ismaël Kamagate (2,11 m, 23 ans). L’absence des joueurs NBA et EuroLeague aurait pu lui permettre de revenir en Bleus pour affronter Chypre, comme il l’avait fait en novembre 2022 et février 2023. Seulement, l’ancien joueur d’Orléans et Paris a fait un autre choix : celui de représenter la Côte d’Ivoire au niveau international. Le manager général (GM) des Bleus, Boris Diaw, a confirmé que la Fédération française de basketball (FFBB) avait accepté de le libérer pour rejoindre la sélection des Éléphants après avoir eu une entrevue en sa compagnie plus tôt cette année. « Il aurait le niveau de pouvoir jouer sur les fenêtres internationales lorsqu’il n’y a pas les joueurs NBA, les joueurs EuroLeague, mais la perspective d’intégrer l’équipe nationale pour les grandes compétitions estivales est plus compliquée », continue le champion d’Europe 2013. Malgré son jeune âge et son potentiel, la FFBB est confiante sur « le réservoir » dont elle dispose pour l’avenir au poste 5, avec Victor Wembanyama en chef de file mais aussi Alex Sarr, Brice Dessert & co sur les générations montantes. Sans oublier leurs aînés bien entendu.

22 ans et l'avenir devant lui 💪 Bon anniversaire Ismaël Kamagate👌#TeamFranceBasket x @iampaslong | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/2dzvdSv3YN — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 17, 2023