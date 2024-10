12 noms, dont 5 nouveaux en équipe de France : la première liste de l’ère Frédéric Fauthoux

Qu’elle semble loin la finale olympique du 10 août dernier, où les yeux de la planète basket étaient braqués vers Bercy pour l’affrontement ultime entre la France et les États-Unis… Désormais, la prochaine échéance des Bleus se jouera à Nicosie, face à Chypre, 82e du classement FIBA, bien intercalé entre le Nicaragua et Taïwan, avec un seul survivant de l’argent olympique : Andrew Albicy (34 ans), convoqué par Frédéric Fauthoux afin d’assurer la transmission avec la nouvelle génération.

Il faudra bien un peu d’expérience pour cela, également incarnée par Paul Lacombe et Nicolas Lang, puisque les moyennes d’âge et de sélections de cette première liste sont relativement faibles : 26 ans, et 15,6 capes. Mais le timing pour procéder à une telle revue d’effectif est idéal : pile le début d’un nouveau cycle, l’impossibilité de convoquer les joueurs NBA et EuroLeague, et la faible menace représentée par Chypre, double adversaire des Bleus à la fin du mois de novembre.

Traoré et Essengue, la carte jeunes

Ainsi, 5 néophytes ont été appelés. Parmi eux, certains (très) attendus, Nolan Traoré en chef de file. Censé être le meneur du futur de l’équipe de France, le Saint-Quentinois a déjà goûté aux Bleus cet été en tant que partenaire d’entraînement. « Pascal Donnadieu m’a dit qu’il a été très bon, il performe aussi très bien avec Saint-Quentin, ça voulait de source de le voir », glisse le technicien landais. Mais du haut de ses 18 ans et 4 mois, il ne sera pas le benjamin de la sélection puisque Freddy Fauthoux a également misé sur Noa Essengue, l’intérieur du Ratiopharm Ulm, auteur de 20 points à 17 ans la nuit dernière contre Portland, un mois après en avoir fait de même en amical face à la… JL Bourg du sélectionneur. « Il est en devenir, on l’espère pour lui, et s’il y a une opportunité de montrer ce qu’il sait faire au niveau international, c’est la fenêtre idéale. Il est très bon depuis le début de saison et c’est une belle opportunité pour lui de mettre un premier pied. »



Mais chez les rookies, d’autres étaient moins prévus. Ainsi, dans les revues d’effectif, le nom d’Adam Mokoka n’apparaissait nulle part. Mais ce gros défenseur, adversaire régulier de la JL Bourg en EuroCup avec Cluj-Napoca, va enfin accéder à l’un de ses rêves de carrière, à 26 ans. « La porte est très grande ouverte de mon côté », nous disait-il l’an dernier à propos des Bleus.

Bouteille et Noua, trois ans après

Le poste de pivot donnera aussi lieu à de la nouveauté : elle aurait pu être incarnée par Bastien Vautier, auteur d’un énorme 42 d’évaluation en FIBA Europe Cup avec Cholet. Elle le sera plutôt par Brice Dessert, très prometteur en ce début de saison à Strasbourg sous la houlette de Laurent Vila, et par la surprise de cette liste, Jean-Marc Pansa, passé de la Pro B à l’équipe de France en moins d’un semestre. « Je voulais faire attention au fait de ne pas être trop influencé par le fait de l’avoir avec moi tous les jours », confie Frédéric Fauthoux, qui a laissé le mot final à son staff. Mais à créditer d’une entame épatante, le Guyanais de la Jeu découvrira le grand monde le mois prochain.

Enfin, on notera la présence de quelques revenants, à commencer par Axel Bouteille. Attaquant de premier plan avec le Bahcesehir Istanbul, l’arrière varois n’avait plus goûté à la sélection depuis le mois de février 2021, à sa grande incompréhension. Il sera accompagné d’un autre « banni » depuis trois ans, Amine Noua, qui continue donc sa fabuleuse année 2024 après avoir humé l’air d’un Final Four d’EuroLeague au printemps.

« Gagner des matchs et voir des joueurs pour l’avenir »

Personne ne s’inquiète de l’issue des deux matchs du mois de novembre : sauf surprise colossale, Chypre (qualifié d’office pour l’Euro en tant que pays organisateur) ne fera pas le poids face aux doubles finalistes olympiques. Mais cette fenêtre marque le début d’une nouvelle ère chez les Bleus. « Cette liste arrivait très tôt », a expliqué Frédéric Fauthoux en visio-conférence depuis Bourg-en-Bresse, où Boris Diaw l’avait rejoint pour l’occasion. « Il n’y avait pas de choix difficiles à proprement parler mais cela a tout de même été des semaines plutôt chargées. Il a fallu composer avec plusieurs éléments pour composer le groupe. On a voulu mélanger un petit peu, construire la meilleure équipe possible pour gagner des matchs, tout en voyant des joueurs qui représentent potentiellement l’avenir. » Car oui, la route de Los Angeles 2028 va bien démarrer à Nicosie…